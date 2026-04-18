Empresa aérea da Nova Zelândia inaugura voos com assentos beliche

A Air New Zealand começará a oferecer beliches para passageiros da classe econômica em voos de longa distância como parte da nova configuração de suas aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner. O serviço, chamado Economy Skynest, permitirá que clientes reservem sessões de descanso de até quatro horas em cápsulas individuais equipadas com colchão, roupa de cama, cortina de privacidade, iluminação própria, entradas USB e cinto de segurança.

As reservas serão abertas em 18 de maio para voos selecionados a partir de novembro. A estreia do serviço ocorrerá na rota entre Nova York, nos Estados Unidos, e Auckland, na Nova Zelândia — considerado um dos trajetos mais longos do mundo com cerca de 17 horas .

Segundo o CEO da companhia, Nikhil Ravishankar, a proposta é ampliar o acesso ao descanso adequado em voos intercontinentais. “Ao dar a mais pessoas a oportunidade de descansar adequadamente em voos de longa duração, ele ajuda a tornar as viagens de e para a Nova Zelândia mais tranquilas”, afirmou em comunicado para imprensa.

Cada aeronave contará com seis cápsulas instaladas em formato de beliche. Os colchões serão empilhados uns sobre os outros para aproveitar a altura da cabine. Para abrir espaço ao novo módulo, cinco assentos da classe econômica foram removidos. Após cada uso, a tripulação realizará a troca completa de travesseiros, lençóis e cobertores.

O preço anunciado é de US$ 495 por sessão de quatro horas, com limite de uma reserva por passageiro em cada voo.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia para diferenciar a experiência em rotas ultralongas. O ex-CEO Greg Foran já havia classificado o projeto como um “divisor de águas” para a cabine econômica, destacando o foco em conforto, sono e bem-estar dos passageiros em trajetos de longa duração.

“A localização da Nova Zelândia nos coloca em uma posição única para liderar a experiência de viagem de longa distância. Nos concentramos no sono, conforto e bem-estar porque sabemos quanto é importante que nossos clientes cheguem bem descansados”, disse Foran quando a ideia foi divulgada. “Quer eles estejam indo direto para uma reunião ou para seu primeiro local de férias.”

Além do Skynest, a empresa já oferece o Sky Couch, solução que transforma três assentos da classe econômica em uma superfície plana para descanso. A ideia inspirou iniciativas semelhantes no setor: a United Airlines anunciou recentemente planos para adaptar configurações de assentos com proposta semelhante, embora com reações mistas entre passageiros, segundo divulgou a CNN Travel.

Inicialmente, o novo módulo será instalado em oito aeronaves Dreamliner.