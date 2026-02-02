Trump diz que vai reduzir tarifas da Índia após acordo com Modi

Primeiro-ministro indiano Narendra Modi e presidente americano Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14h30.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 2, um acordo comercial com a Índia após uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Narendra Modi.
Segundo Trump, os EUA vão reduzir a tarifa adicional aplicada a produtos indianos de 25% para 18%. Em contrapartida, Nova Délhi se comprometeu a parar de comprar petróleo da Rússia.
O presidente americano afirmou ainda que a Índia concordou em avançar na redução de tarifas e de barreiras não tarifárias contra os Estados Unidos “para zero”, além de ampliar compras de produtos americanos.
De acordo com Trump, o pacote inclui aquisições superiores a US$ 500 bilhões em energia, tecnologia, produtos agrícolas, carvão e outros itens dos EUA.
Em publicação nas redes sociais, Trump disse que o acordo foi fechado “por amizade e respeito” a Modi e que a relação entre os dois países “será ainda mais forte” daqui para frente.
Na versão apresentada por Trump, a Índia poderá substituir o petróleo russo por compras de outros fornecedores, incluindo a Venezuela.
*Com informações da AFP