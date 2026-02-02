Trump diz que vai reduzir tarifas da Índia após acordo com Modi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 2, um acordo comercial com a Índia após uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Segundo Trump, os EUA vão reduzir a tarifa adicional aplicada a produtos indianos de 25% para 18%. Em contrapartida, Nova Délhi se comprometeu a parar de comprar petróleo da Rússia.

O presidente americano afirmou ainda que a Índia concordou em avançar na redução de tarifas e de barreiras não tarifárias contra os Estados Unidos “para zero”, além de ampliar compras de produtos americanos.

De acordo com Trump, o pacote inclui aquisições superiores a US$ 500 bilhões em energia, tecnologia, produtos agrícolas, carvão e outros itens dos EUA.

Em publicação nas redes sociais, Trump disse que o acordo foi fechado “por amizade e respeito” a Modi e que a relação entre os dois países “será ainda mais forte” daqui para frente.

Na versão apresentada por Trump, a Índia poderá substituir o petróleo russo por compras de outros fornecedores, incluindo a Venezuela.

*Com informações da AFP