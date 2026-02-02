Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que vai reduzir tarifas da Índia após acordo com Modi

Acordo prevê corte de tarifa dos EUA de 25% para 18% e compromisso da Índia de zerar barreiras a produtos americanos

Primeiro-ministro indiano Narendra Modi e presidente americano Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP /Getty Images)

Primeiro-ministro indiano Narendra Modi e presidente americano Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14h30.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 2, um acordo comercial com a Índia após uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Segundo Trump, os EUA vão reduzir a tarifa adicional aplicada a produtos indianos de 25% para 18%. Em contrapartida, Nova Délhi se comprometeu a parar de comprar petróleo da Rússia.

O presidente americano afirmou ainda que a Índia concordou em avançar na redução de tarifas e de barreiras não tarifárias contra os Estados Unidos “para zero”, além de ampliar compras de produtos americanos.

De acordo com Trump, o pacote inclui aquisições superiores a US$ 500 bilhões em energia, tecnologia, produtos agrícolas, carvão e outros itens dos EUA.

Em publicação nas redes sociais, Trump disse que o acordo foi fechado “por amizade e respeito” a Modi e que a relação entre os dois países “será ainda mais forte” daqui para frente.

Na versão apresentada por Trump, a Índia poderá substituir o petróleo russo por compras de outros fornecedores, incluindo a Venezuela.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Narendra ModiDonald TrumpÍndiaTarifas

Mais de Mundo

Lula anuncia apoio à candidatura de Bachelet à secretária-geral da ONU

Indústria automotiva de cidade chinesa atinge 1,1 trilhão de yuans com carros inteligentes

Passagem de Rafah é reaberta para circulação de residentes entre Gaza e Egito

Rússia confirma nova rodada de negociações com Ucrânia e EUA em Abu Dhabi

Mais na Exame

Minhas Finanças

Gil do Vigor: o erro que te deixa sempre no sufoco no início do ano

Apresentado por CLARO EMPRESAS

Claro empresas reúne conectividade e tecnologia para impulsionar PMEs

Carreira

‘Costumo até hoje moldar os meus hábitos’: como a disciplina moldou a carreira de um diretor da 99

Inteligência Artificial

Entenda o que o encontro entre a medicina tradicional chinesa e a IA está criando