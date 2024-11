ADRs de empresas chinesas têm queda no pré-mercado dos EUA após anúncio de pacote

As ADRs de grandes empresas chinesas operam em baixa no pré-mercado de Nova York após o anúncio por Pequim do pacote de US$1,4 trilhão de estímulos à economia. Investidores ficaram decepcionados pois esperavam algo mais concreto mirando o mercado consumidor - e o que veio foi uma espécie de ajuda em forma de emissão de títulos para governos locais endividados.

As gigantes de comércio eletrônico Alibaba e JD.com tombavam 3,7% e 4,4%, respectivamente, enquanto a montadora de carros elétricos Nio caía 2,8%.

Já a Trump Media, controlada pelo presidente eleito dos EUA Donald Trump, recuava 3,1%, após tombar 23% no pregão de ontem.

A fabricante de chips Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, recuava 0,5% no pré-mercado. Nas operações de quinta teve valorização de 2,2%.

Commodities

Cobre e minério de ferro também caíram após o anúncio do programa de US$ 1,4 trilhão para refinanciar a dívida dos governos locais na China.

Já o petróleo do tipo Brent recuava 1,1%, cotado a US$ 71,5 o barril nesta manhã, com investidores preocupados com a economia chinesa e as implicações de um segundo mandato de Donald Trump.