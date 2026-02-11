Invest

Assaí entra no Mercado Livre e vai usar logística do 'market place'

Varejista vai comercializar 400 produtos dentro da categoria de supermercados do Meli

Mitchel Diniz
Editor de Invest

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19h15.

Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 19h20.

A partir de 4 de março, o Assaí (ASAI) passará a vender produtos não perecíveis (como itens de mercearia, higiene, limpeza e perfumaria) dentro do marketplace do Mercado Livre. Na primeira fase da parceria, a varejista vai utilizar o market place para comercializar 400 SKUS. Os produtos ficarão estocados em três Centros de Distribuição (CDs) do Meli em São Paulo. Segundo os executivos das duas empresas, até o final do ano, a operação será expandida para todo o Brasil.

"Deixar a parte da logística e armazenamento com quem é mais especialista é um movimento muito assertivo", afirmou Belmiro Gomes, CEO do Assaí.

"O Assaí é o primeiro atacadista com abrangência nacional a ter uma oferta nacional de e-commerce, com o Mercado Livre como parceiro", afirmou Fernando Yunes, do Mercado Livre.

O benefício de frete gratuito será aplicado para compras a partir de R$ 199,00, seguindo a política já praticada pelo Mercado Livre para a categoria de supermercados (o Full Super).

Atualmente, a malha logística do Mercado Livre entrega 52% das compras no mesmo dia ou no dia seguinte e 80% em até dois dias.

Enquanto os CDs regionais não forem ativados na parceria, o atendimento para demais regiões será feito a partir de São Paulo, o que pode acrescentar cerca de um dia ao prazo de entrega inicial, explicaram os executivos.

Clientes que assinam o programa Meli+ receberão cashback no Mercado Pago ao realizarem compras do Assaí, gerando benefícios cruzados entre as duas empresas.

Acompanhe tudo sobre:Mercado Livree-commerceVarejo

