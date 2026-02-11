Assaí entra no Mercado Livre e vai usar logística do 'market place'

A partir de 4 de março, o Assaí (ASAI) passará a vender produtos não perecíveis (como itens de mercearia, higiene, limpeza e perfumaria) dentro do marketplace do Mercado Livre. Na primeira fase da parceria, a varejista vai utilizar o market place para comercializar 400 SKUS. Os produtos ficarão estocados em três Centros de Distribuição (CDs) do Meli em São Paulo. Segundo os executivos das duas empresas, até o final do ano, a operação será expandida para todo o Brasil.

"Deixar a parte da logística e armazenamento com quem é mais especialista é um movimento muito assertivo", afirmou Belmiro Gomes, CEO do Assaí.

"O Assaí é o primeiro atacadista com abrangência nacional a ter uma oferta nacional de e-commerce, com o Mercado Livre como parceiro", afirmou Fernando Yunes, do Mercado Livre.

O benefício de frete gratuito será aplicado para compras a partir de R$ 199,00, seguindo a política já praticada pelo Mercado Livre para a categoria de supermercados (o Full Super).

Atualmente, a malha logística do Mercado Livre entrega 52% das compras no mesmo dia ou no dia seguinte e 80% em até dois dias.

Enquanto os CDs regionais não forem ativados na parceria, o atendimento para demais regiões será feito a partir de São Paulo, o que pode acrescentar cerca de um dia ao prazo de entrega inicial, explicaram os executivos.

Clientes que assinam o programa Meli+ receberão cashback no Mercado Pago ao realizarem compras do Assaí, gerando benefícios cruzados entre as duas empresas.