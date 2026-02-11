Banco do Brasil anuncia pagamento de R$ 1,2 bi em juros sobre capital próprio

O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 11, a distribuição de mais R$ 1,23 bilhão a título de remuneração aos acionistas sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), referente ao quarto trimestre de 2025. A decisão foi aprovada nesta terça, 10, e comunicada ao mercado por meio de fato relevante hoje após a divulgação do balanço da instituição.

O valor corresponde a R$ 0,21630429188 por ação ordinária (ON), montante que, atualizado até 11 de fevereiro de 2026, equivale a R$ 0,21978938776 por ação.

Os valores serão atualizados pela taxa básica de juros, a Selic, desde a data do balanço, em 31 de dezembro de 2025, até a data do pagamento, marcada para 5 de março de 2026.

Quem tem direito ao JCP?

Terão direito aos proventos os acionistas com posição acionária em 23 de fevereiro de 2026. As ações serão negociadas na condição “ex” a partir de 24 de fevereiro de 2026, o que significa que a partir desta data, quem comprar ações do Banco do Brasil não terá mais direito a receber esse JCP anunciado.

Segundo o comunicado, o crédito será realizado em conta corrente, poupança-ouro ou por caixa. Acionistas com cadastro desatualizado terão os valores retidos até a regularização em uma agência do banco. Para ações custodiadas na Central Depositária da B3, o pagamento será feito à entidade, que repassará os recursos aos titulares por meio de seus agentes de custódia

O Banco do Brasil também informou que os acionistas dispensados de tributação devem comprovar essa condição até 25 de fevereiro de 2026. A instituição ressaltou que R$ 261,63 milhões já foram pagos em 12 de dezembro de 2025 como remuneração antecipada sob a forma de JCP, também referente ao quarto trimestre de 2025, como divulgado ao mercado em 19 de novembro.