Ibovespa abre em forte queda com IPCA acima do esperado e frustração com a China; dólar dispara 1,6%

A semana, que começou agitada com as eleições dos Estados Unidos e as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), encerra na mesma intensidade.

Na sessão desta sexta-feira, 8, o Ibovespa abre em forte queda com o mercado repercutindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) acima do esperado, além da frustração em relação às novas medidas anunciadas pela China.

Ibovespa hoje: -1,37% aos 127.910 pontos

Inflação

O IPCA fechou o mês de outubro com alta de 0,56%, uma aceleração em comparação ao índice de 0,44% registrado em setembro, segundo mostrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio acima da expectativa do mercado, que previa uma alta de 0,53% no mês e um avanço de 4,47% no acumulado de 12 meses.

Com a alta no mês, o IPCA ultrapassa o teto da meta de inflação do Banco Central (BC).

Na última quarta-feira, 6, o Comitê de Política Monetária (Copom) intensificou o ciclo de aperto monetário e aumentou a taxa de juros em 0,50 ponto percentual (p.p.). Hoje, a curva de juros futura sobe, com os juros de 2028 avançando mais de 1%.

O IPCA acumula alta de 3,88% no ano e, nos últimos 12 meses, de 4,76%, valor superior aos 4,42% observados no período anterior. Em outubro de 2023, a variação foi de 0,24%.

China

Em mais alguns movimentos para tentar alcançar a meta de crescimento de 5% para o Produto Interno Bruto (PIB) ainda neste ano, a Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo da China aprovou um grande programa para refinanciar as dívidas dos governos locais.

Este pacote, que soma 10 trilhões de yuans (aproximadamente R$ 8 trilhões), foi ampliado em relação às projeções iniciais e é considerado uma resposta ao cenário econômico interno e à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

Apesar desse movimento, o mercado financeiro ainda demonstrou insatisfação, o que se refletiu na queda das ações de empresas chinesas no exterior, segundo o site MarketWatch. A decepção também reflete na expectativa pela demanda do minério de ferro, o que pressiona as ações da Vale (VALE3).

Vale (VALE3): -2,66%

A decisão também incluiu o aumento do limite de endividamento dos governos locais para 35,5 trilhões de yuans.

Além disso, a China autorizou que esses governos emitam até 6 trilhões em títulos especiais ao longo dos próximos três anos para substituir parte da dívida que, até então, era considerada “oculta” e não estava contabilizada formalmente.

Com isso, províncias e cidades poderão, ainda, realocar 4 trilhões de yuans já previstos para emissão nos próximos cinco anos com o mesmo objetivo.

Pacote fiscal

O mercado ainda aguarda o anúncio do pacote fiscal. Ontem, a reunião no Planalto entre ministros e Lula foi encerrada sem nenhuma decisão.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, nesta sexta-feira, 8, as discussões serão retomadas às 14h, também no Palácio do Planalto. Com isso, o Ministério da Fazenda informou que o ministro Fernando Haddad permanecerá em Brasília para participar do debate.

A previsão inicial era de que Haddad embarcasse para São Paulo ainda na noite de quinta-feira, onde despacharia na sexta-feira.

Como mostrou a EXAME, segundo fontes do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já definiu que não haverá alterações nos reajustes do salário mínimo e nos gastos com educação na Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Para o presidente, os dois temas são especialmente sensíveis e representam bandeiras históricas de sua gestão. Assim, blindá-los de mudanças seria uma forma de minimizar os impactos negativos sobre sua popularidade.

Entre as propostas apresentadas ao presidente pelo ministro da Fazenda e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, está a desindexação do reajuste do piso salarial do valor das aposentadorias, dos demais benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais.

Petrobras

Investidores também repercutem o resultado de Petrobras, que reportou um lucro líquido de R$ 32,6 bilhões no terceiro trimestre deste ano, marcando um aumento de 22,3% em comparação com o mesmo período de 2022. O valor superou as projeções da Bloomberg, que esperava um lucro de R$ 18,602 bilhões.

Com este desempenho, a Petrobras reverteu o prejuízo de R$ 2,605 bilhões registrado no segundo trimestre, quando os resultados foram impactados pela variação cambial e por um acordo tributário firmado com a União em junho. A disputa envolvia tributos, como Cide e PIS/Cofins, que, segundo o governo, deveriam ter sido pagos entre 2008 e 2013.

Neste trimestre, a Petrobras informou que não houve impacto de itens não recorrentes em seu balanço. A empresa também destacou que obteve "resultados financeiros consistentes em um contexto de queda nos preços do Brent, compensada por maiores volumes de vendas de derivados."

Petrobras (PETR3; PETR4): +1,17% e 1,38%

A receita de vendas da estatal alcançou R$ 129,58 bilhões no trimestre, uma alta de 3,8% em relação aos R$ 124,83 bilhões do mesmo período de 2023.

O Ebitda ajustado, principal indicador de geração de caixa operacional, somou R$ 63,66 bilhões, apresentando uma queda anual de 3,8%, mas com aumento de 28% em relação ao trimestre anterior.

A dívida líquida da companhia subiu para US$ 44,25 bilhões, um crescimento de 1,2% em comparação ao segundo trimestre de 2023.

Dólar hoje

O dólar comercial sobe fortemente, avançando 1,61% aos R$ 5,766. Na última sessão, a moeda havia subido de forma modesta 0,02%, sendo negociada a R$ 5,675.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.