Ações da SpaceX caem após euforia do IPO; queda chega a 5%

Elon Musk: CEO da SpaceX se tornou o primeiro trilionário do mundo com a abertura de capital da empresa. (Montagem EXAME/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 22 de junho de 2026 às 08h58.
Menos de duas semanas após uma abertura de capital (IPO) que transformou Elon Musk no primeiro trilionário do mundo, as ações da SpaceX operam em queda de até 5% no pré-mercado desta segunda-feira, 22, a US$ 174,79.
Na quinta-feira, 18, último pregão antes do feriado de Juneteenth, os papéis já haviam recuado 3,56%, fechando a US$ 185, de acordo com informações divulgadas pela CNBC.
A SpaceX estreou na Nasdaq em 12 de junho a US$ 135 por ação e disparou nos dois primeiros pregões. A valorização foi longe o suficiente para fazer a companhia ultrapassar a Amazon e, brevemente, a Microsoft em valor de mercado.
Quem comprou no mercado aberto logo após a abertura, porém, viu a maior parte dos ganhos cair até o fim da semana passada. Mesmo com as quedas recentes, os papéis ainda acumulam alta de 37% desde a estreia.
A SpaceX registrou prejuízo líquido de US$ 4,9 bilhões em 2025 e de US$ 4,28 bilhões só no primeiro trimestre de 2026.
Fontes ouvidas pela CNBC dizem que os investidores que seguem comprados na ação apostam menos nos fundamentos atuais e mais na capacidade de Musk de transformar a companhia em um negócio altamente lucrativo no longo prazo.
Enquanto o mercado trabalha com a volatilidade, a SpaceX havia levado funcionários a virarem novos milionários.
Imigrante mexicano, Juan Hernandez foi contratado como soldador pela SpaceX em 2015 sem nunca ter ouvido falar da empresa. Como parte da remuneração, recebeu US$ 10 mil em ações.
Mais de uma década depois, Hernandez acumula cerca de 6.500 ações. No fechamento do pregão de estreia, com o papel a US$ 160,95, sua participação ultrapassou US$ 1 milhão.
Hoje ele trabalha na Blue Origin, rival da SpaceX fundada por Jeff Bezos, e ensina os três filhos a investir com base no que aprendeu como acionista, de acordo com falas à CBS News.
Em análise da plataforma Hill.com, estima-se que mais de quatro mil funcionários e ex-funcionários da SpaceX podem ter se tornado milionários com o IPO, e cerca de 400 devem acumular US$ 100 milhões.
"É incomum ter 400 pessoas nesse patamar", disse o fundador e CEO da Hill.com, Andrew Benson, em fala repercutida pela CBS News.