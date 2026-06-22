Ações da SpaceX caem após euforia do IPO; queda chega a 5%

Menos de duas semanas após uma abertura de capital (IPO) que transformou Elon Musk no primeiro trilionário do mundo, as ações da SpaceX operam em queda de até 5% no pré-mercado desta segunda-feira, 22, a US$ 174,79.

Na quinta-feira, 18, último pregão antes do feriado de Juneteenth, os papéis já haviam recuado 3,56%, fechando a US$ 185, de acordo com informações divulgadas pela CNBC.

A euforia da estreia ficou para trás

A SpaceX estreou na Nasdaq em 12 de junho a US$ 135 por ação e disparou nos dois primeiros pregões. A valorização foi longe o suficiente para fazer a companhia ultrapassar a Amazon e, brevemente, a Microsoft em valor de mercado.

Quem comprou no mercado aberto logo após a abertura, porém, viu a maior parte dos ganhos cair até o fim da semana passada. Mesmo com as quedas recentes, os papéis ainda acumulam alta de 37% desde a estreia.

Números não sustentam o otimismo

A SpaceX registrou prejuízo líquido de US$ 4,9 bilhões em 2025 e de US$ 4,28 bilhões só no primeiro trimestre de 2026.

Fontes ouvidas pela CNBC dizem que os investidores que seguem comprados na ação apostam menos nos fundamentos atuais e mais na capacidade de Musk de transformar a companhia em um negócio altamente lucrativo no longo prazo.

Os novos milionários com a SpaceX

Enquanto o mercado trabalha com a volatilidade, a SpaceX havia levado funcionários a virarem novos milionários.

Imigrante mexicano, Juan Hernandez foi contratado como soldador pela SpaceX em 2015 sem nunca ter ouvido falar da empresa. Como parte da remuneração, recebeu US$ 10 mil em ações.

Mais de uma década depois, Hernandez acumula cerca de 6.500 ações. No fechamento do pregão de estreia, com o papel a US$ 160,95, sua participação ultrapassou US$ 1 milhão.

Hoje ele trabalha na Blue Origin, rival da SpaceX fundada por Jeff Bezos, e ensina os três filhos a investir com base no que aprendeu como acionista, de acordo com falas à CBS News.

4 mil funcionários viraram milionários

Em análise da plataforma Hill.com, estima-se que mais de quatro mil funcionários e ex-funcionários da SpaceX podem ter se tornado milionários com o IPO, e cerca de 400 devem acumular US$ 100 milhões.

"É incomum ter 400 pessoas nesse patamar", disse o fundador e CEO da Hill.com, Andrew Benson, em fala repercutida pela CBS News.