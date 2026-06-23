O foguete deu ré? Ação da Space X acumula queda de 23,4% em três dias

As ações da SpaceX fecharam esta segunda-feira, 22, em queda de 16,44%, a US$ 154,59. Foi a maior queda diária do papel desde a estreia na bolsa e terceiro pregão consecutivo de perdas na Nasdaq. Somando as três sessões em baixa, o recuo foi de 23,4%.

Ainda assim, o papel acumula valorização de mais de 14% em relação ao seu preço de estreia. A ação da SpaceX foi lançada a US$ 135, na maior captação em bolsa da história. O IPO levou a empresa diretamente para o seleto clube das trilionárias, as empresas com maior valor de mercado no mundo.

Nos dois primeiros pregões como empresa aberta, as ações dispararam. O valor de mercado superou o da Amazon e, brevemente, o da Microsoft na terça-feira, antes da queda recente.

Queda atinge as gigantes de tecnologia

De acordo com analistas ouvidos pela Reuters, o tombo da SpaceX fez parte de uma queda mais ampla das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, em meio a temores crescentes sobre os gastos do setor com infraestrutura de inteligência artificial.

A Alphabet fechou em baixa de 5% no pregão de ontem. As ações da Amazon caíram 4,8%, as da Meta fecharam em baixa de mais de 2% a as Microsoft cederam 3,2%.

David Wagner, chefe de ações e gestor de portfólio da Aptus Capital Advisors, disse à agência que o movimento reflete uma correção mais ampla do setor, em meio à ansiedade contínua sobre os gastos massivos de capital das empresas de tecnologia em infraestrutura de IA.

Apostas no longo prazo

Investidores otimistas seguem apostando na capacidade de Elon Musk de gerar retornos de longo prazo para a companhia, mesmo com os números da companhia ainda no vermelho. A SpaceX registrou prejuízo líquido de US$ 4,9 bilhões em 2025 e deUS$ 4,28 bilhões apenas no primeiro trimestre deste ano.

Nesta segunda-feira, a empresa fechou um acordo de fornecimento de capacidade computacional com a Reflection AI, startup de inteligência artificial de código aberto, garantindo a ela acesso aos chips Nvidia GB300 no data center Colossus 2, de Musk.

Pelos termos do contrato, a Reflection pagará US$ 150 milhões por mês a partir de 1º de julho de 2026 até 2029, no que pode totalizar cerca de US$ 6,3 bilhões caso o acordo se estenda até o fim do prazo, com possibilidade de rescisão por qualquer uma das partes mediante aviso de 90 dias após os primeiros três meses.

Também nesta segunda, a SpaceX confirmou ter feito sua primeira emissão de dívida desde o IPO, sem revelar o valor captado. A empresa possui mais de US$ 100 bilhões em caixa.