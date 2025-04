Ações da Amazon sobem 1,60% após proposta de compra do Tiktok

Os papéis da Amazon (AMZN) ganharam tração após o anúncio de uma proposta de aquisição do Tiktok nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 2. Os papeis da big tech subiam 1,68%, bem acima do índice do Nasdaq-100, que avançava 0,14%, perto das 15h30.

O comunicado acontece poucos dias antes do fim do prazo dado pelo governo americano para que o aplicativo se desfaça de sua ligação com a chinesa ByteDance. Caso isso não ocorra, o TikTok pode ser proibido de operar nos EUA a partir de sábado, 6. Para o governo americano, o aplicativo representa um “risco significativo à segurança nacional”.

O comunicado foi enviado em uma carta endereçada ao senador JD Vance, político próximo ao ex-presidente Donald Trump, e ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

Com 170 milhões de usuários apenas nos Estados Unidos e uso diário médio de 51 minutos por pessoa, o TikTok se tornou um ativo disputado por grandes nomes do mercado da tecnologia, como Elon Musk, Larry Ellison, Microsoft e até o maior youtuber do mundo, MrBeast.

O valor do TikTok varia consideravelmente dependendo de incluir ou não seu algoritmo, de acordo com Dan Ives, analista dWedbush. Com o algoritmo, a plataforma pode valer até US$ 200 bilhões; sem ele, a avaliação cai para cerca de US$ 40 bilhões.