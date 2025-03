Trump diz que acordo para venda do TikTok nos EUA será fechado antes de sábado

O futuro do TikTok nos Estados Unidos pode ser decidido nesta semana. O presidente Donald Trump afirmou, neste domingo, 30, que um acordo para a venda da operação americana do aplicativo deve ser concluído até o sábado, 5 de abril — data-limite estabelecida pela Casa Branca no início do ano.

“Há muitos compradores em potencial”, disse Trump a jornalistas durante um voo no Air Force One. “Existe um interesse enorme no TikTok. Eu gostaria de ver o TikTok continuar existindo”, completou. A plataforma pertence à chinesa ByteDance e é usada por cerca de 170 milhões de americanos.

A medida faz parte de uma nova lei de 2024, aprovada com apoio bipartidário no Congresso, que obriga a ByteDance a vender a operação americana do TikTok até 19 de janeiro — sob pena de banimento do aplicativo no país por motivos de segurança nacional. O prazo foi posteriormente estendido até 5 de abril, e Trump já declarou estar disposto a dar mais tempo se necessário.

Segundo o governo dos EUA, a preocupação é que o TikTok, por ser controlado por uma empresa chinesa, possa ser usado por Pequim para realizar operações de influência e coletar dados de cidadãos americanos. A ByteDance nega essas acusações.

Na sexta-feira, 28, a agência Reuters revelou que o fundo de investimentos Blackstone estuda entrar como sócio minoritário no negócio. A proposta envolveria a formação de um grupo liderado por investidores não chineses já ligados à ByteDance, como a Susquehanna International Group e a General Atlantic, que devem injetar novo capital para assumir o controle da operação nos Estados Unidos.

O TikTok segue funcionando normalmente nos Estados Unidos, mas o desfecho sobre sua venda ou possível proibição será definido até sábado, 5 de abril. A expectativa, segundo o vice-presidente JD Vance, é que os termos gerais de um acordo sejam alcançados até a data-limite.

A Casa Branca tem acompanhado de perto as negociações e, segundo fontes ouvidas pela imprensa americana, atua como uma espécie de “banco de investimento informal” para garantir um desfecho que atenda aos interesses estratégicos dos EUA.