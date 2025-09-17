Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Dólar dispara na Argentina e rompe teto colocado pelo governo Milei

Peso despenca em meio a incertezas antes de eleição que definirá os rumos da segunda metade do mandato do presidente

Javier Milei, presidente da Argentina, durante pronunciamento em 15 de setembro (Presidência da Argentina/AFP)

Javier Milei, presidente da Argentina, durante pronunciamento em 15 de setembro (Presidência da Argentina/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h52.

Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 15h54.

O dólar tem um dia de alta na Argentina nesta quarta-feira, 17, e superou o teto da banda de flutuação que havia sido estabelecido pelo governo de Javier Milei.

Pela manhã, o câmbio superou o valor de 1.474,4 pesos por dólar, o teto da banda, e continuou a subir. Por volta das 15h, a moeda americana era vendida a 1.485 pesos no Banco de la Nación, e superava 1.490 pesos em outras instituições, segundo o jornal Clarín.

Em abril, Milei abandonou o câmbio fixo e adotou um modelo de flutuação dentro de bandas. Se o dólar subir ou cair fora da faixa determinada, o Banco Central deve atuar para trazer o valor da moeda de volta ao previsto.

Assim, o BC argentino passou a vender dólares no mercado, mas a moeda segue em elevação. A entidade tem cerca de US$ 15 bilhões em caixa, obtidos com empréstimos como o feito com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas há dúvidas de até onde irá para manter a moeda forte.

O risco-país também atingiu 1.200 pontos, o maior valor em um ano.

No Brasil, a moeda americana vive movimento contrário e tem registrado o menor valor desde junho de 2024, na faixa de R$ 5,30 reais por dólar.

Nesta semana, Milei também prometeu aumentar os gastos com educação e aposentadorias em 2026, ao apresentar proposta de Orçamento para o ano seguinte.

Eleição à frente

A onda atual de disparada do dólar ganhou força após o partido de Milei, A Liberdade Avança, perder as eleições legislativas na província de Buenos Aires, em 7 de dezembro. A legenda teve 34% dos votos, ante 47% do Fuerza Patria, de esquerda.

A derrota política demonstrou que Milei terá desafios para as eleições de 26 de outubro, quando haverá renovação da Câmara e do Senado da Argentina.

O partido do presidente tem apenas 36 dos 257 assentos na Câmara dos Deputados, e a eleição traria a possibilidade de um avanço, que pode permitir a aprovação de mais pautas. Por outro lado, um avanço da oposição pode reduzir o apoio de outros partidos de centro e de direita ao governo Milei e reduzir seu poder na reta final do mandato.

Eleito em 2023, Milei adotou uma série de medidas duras, como cortes de gastos e demissões de funcionários, para conter o déficit fiscal e baixar a inflação do país. Ele conseguiu conter a alta de preços, mas as mudanças reduziram o poder de compra de muitos argentinos.

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaJavier MileiDólar

Mais de Mundo

Empresários viraram os embaixadores reais nas discussões entre Brasil e EUA, diz ex-diplomata

EUA reagirão se Bolsonaro for preso na Papuda, diz vice-secretário de Estado dos EUA

União Europeia apresenta pacote de restrições comerciais e financeiras a Israel

O que muda com a incursão terrestre de Israel em Gaza? Entenda a nova fase da guerra

Mais na Exame

Carreira

‘Receita em poucos dias’: como um vírus de vídeo game deu início a uma empresa multimilionária

Negócios

Luckin Coffee inaugura quarta loja temática do Brasil na China

Brasil

Com PEC da Blindagem e anistia no foco, isenção do IR fica em segundo plano na Câmara

Mercados

AO VIVO: Acompanhe o discurso de Jerome Powell sobre corte de juros pelo Fed