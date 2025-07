A 'surra' de cupons do Alibaba: US$ 7 bi para estimular e-commerce e entregas

A gigante chinesa Alibaba anunciou que vai injetar cerca de US$ 7 bilhões em sua operação doméstica nos próximos 12 meses, por meio da distribuição de cupons e vouchers voltados a consumidores e empresas. O movimento faz parte de uma ofensiva para fortalecer suas plataformas de e-commerce e entregas em meio à crescente competição no mercado chinês — especialmente após a entrada recente da rival JD.com no setor de entregas.

Paralelamente à estratégia doméstica, a Alibaba intensificou sua expansão internacional na área de computação em nuvem e inteligência artificial — segmentos que a empresa e analistas enxergam como cruciais para o crescimento de longo prazo.

Nesta semana, a divisão Alibaba Cloud abriu seu terceiro centro de dados na Malásia e anunciou a inauguração de uma segunda instalação nas Filipinas em outubro. Em Singapura, foi lançado um hub de inteligência artificial com o objetivo de apoiar mais de 5.000 empresas e cerca de 100 mil desenvolvedores, oferecendo acesso a modelos avançados de IA.

Segundo Eddie Wu, CEO do grupo, a internacionalização da nuvem é um pilar estratégico. Em um vídeo exibido durante um evento em Singapura, ele afirmou que a empresa vai acelerar o desenvolvimento de sua rede global de computação em nuvem, com presença crescente na Ásia, Oriente Médio, Europa e Américas.

A aposta é robusta: no início do ano, a Alibaba anunciou que pretende investir cerca de US$ 52 bilhões, ao longo dos próximos três anos, em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial.

A atenção do mercado está voltada especialmente para os resultados da Alibaba Cloud, considerada peça-chave no futuro financeiro da empresa. Com pressões internas e externas, a empresa de Hangzhou tenta preservar sua relevância na China e, ao mesmo tempo, ganhar tração em mercados internacionais estratégicos.

