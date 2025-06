Quanto rende R$ 50.000 na poupança com a Selic a 14,75%

A Selic disparou para 14,75%, mas a poupança continua rendendo os mesmos 0,5% ao mês de sempre. Isso significa que R$ 50.000 aplicados na caderneta mais tradicional do Brasil podem estar perdendo uma oportunidade de ouro em tempos de juros altos.

A matemática é simples, mas o resultado nem sempre agrada. Enquanto outras aplicações aproveitam melhor os juros altos, a poupança segue seu próprio ritmo, muitas vezes descompassado com a realidade econômica.

Como funciona o rendimento da Poupança

A caderneta de poupança possui uma regra peculiar de rendimento que nem todos conhecem. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR).

Com a Selic a 14,75%, a poupança mantém esse rendimento fixo de 0,5% mensais, não se beneficiando diretamente da alta dos juros básicos da economia. É como ter um carro que não acelera mesmo pisando fundo no pedal.

A TR, por sua vez, tem ficado próxima de zero nos últimos meses, contribuindo pouco para o rendimento total. Isso significa que seus R$ 50.000 crescem de forma previsível, mas não necessariamente competitiva.

Quanto R$ 50.000 renderiam na poupança?

Rendimento em 6 meses: R$ 51.518 , 89 (rendimento líquido de R$ 1.518 , 89 )

R$ (rendimento líquido de R$ ) Rendimento em 1 ano: R$ 53.079 , 50 (rendimento líquido de R$ 3.079 , 50 )

O crescimento é linear e previsível, característica que atrai muitos investidores conservadores. Porém, em um cenário de juros elevados, outras aplicações podem oferecer retornos superiores mantendo o mesmo perfil de segurança.

Opções mais rentáveis e igualmente seguras

O Tesouro Selic surge como alternativa interessante para quem busca segurança sem abrir mão de rentabilidade. Emitido pelo governo federal, oferece a garantia do Tesouro Nacional, considerada a mais segura do país.

Com R$ 50.000 aplicados, o Tesouro Selic renderia R$ 52.747 em seis meses e R$ 55.900 em um ano, já descontado o Imposto de Renda. Isso representa um retorno de quase R$ 2.800 a mais que a poupança no período de 12 meses.

Já o CDB com 105% do CDI apresenta rentabilidade ainda superior. Protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250.000 por instituição, mantém o mesmo nível de segurança da poupança.

Os mesmos R$ 50.000 no CDB gerariam R$ 52.866 líquidos em seis meses e R$ 56.150 em um ano. A diferença para a poupança chega a R$ 3.070 anuais, valor suficiente para cobrir alguns meses de despesas extras.

Ambas as opções sofrem incidência de Imposto de Renda, que varia conforme o prazo da aplicação. Nos primeiros seis meses, a alíquota é de 22,5%, reduzindo para 20% após um ano, 17,5% após dois anos e 15% a partir do terceiro ano.

Vale a pena?

A poupança perdeu competitividade em cenários de juros elevados. Para quem possui R$ 50.000, as alternativas apresentadas oferecem maior retorno mantendo o mesmo nível de risco. A diferença pode parecer pequena no curto prazo, mas se torna expressiva ao longo do tempo, especialmente considerando o poder dos juros compostos.