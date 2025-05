Quanto rende R$5.000 em CDB 115% CDI por 2 anos para um curso de especialização?

Planejar o investimento para pagar um curso de especialização exige equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Uma aplicação em CDB (Certificado de Depósito Bancário) que rende 115% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) pode ser uma opção interessante para quem quer fazer o dinheiro render mais em prazo médio. Mas afinal, quanto rende um aporte de R$5.000 nessa modalidade ao longo de dois anos?

Como funcionam os CDBs

Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar recursos junto a investidores. Em troca, pagam uma remuneração geralmente atrelada ao CDI, que funciona como taxa básica de juros das operações financeiras entre instituições. Um CDB que paga 115% do CDI significa que seu rendimento bruto será 1,15 vezes a taxa do CDI vigente no período, potencializando o ganho em relação a aplicações que rendem 100% do CDI.

O investimento é considerado de baixo risco, pois conta com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) para aplicações de até R$250 mil por CPF e instituição.

Potencial de rendimento

Considerando a taxa CDI anual atual, em torno de 14,65%, e aplicando o percentual de 115%, o rendimento bruto anual fica próximo de 16,85%. Após a incidência do Imposto de Renda, que para aplicações acima de 720 dias (como 2 anos) é de 15% sobre o ganho, o rendimento líquido estimado para R$5.000 em dois anos seria cerca de R$1.550 a R$1.553, resultando em um saldo final aproximado de R$6.550 a R$6.553.

Vale lembrar que esse cálculo é uma projeção, e pode variar conforme oscilações da taxa CDI mensal e demais condições do mercado.

Diferenciais desse tipo de investimento

Além da rentabilidade superior à poupança e à maioria dos fundos tradicionais, o CDB com 115% do CDI oferece liquidez contratada, que pode variar — alguns permitem resgate ao final do prazo, outros têm liquidez diária com rentabilidade ajustada.

Vantagens

O investimento em CDB é acessível, com aplicação inicial relativamente baixa. Além disso, a proteção do FGC oferece segurança ao investidor. A rentabilidade atrelada ao CDI torna o produto competitivo, especialmente em cenários de juros altos.

E o imposto de renda regressivo incentiva aplicações de médio a longo prazo, beneficiando quem planeja o futuro.

Fatores importantes a se considerar

Antes de aplicar, o investidor deve avaliar o prazo do investimento e sua necessidade de liquidez, já que resgates antecipados podem reduzir ganhos. É importante também considerar a saúde financeira da instituição emissora e comparar outras opções do mercado para garantir o melhor custo-benefício.

Vale lembrar que o cenário econômico pode alterar a taxa CDI, impactando diretamente o rendimento final.

Investir R$5.000 em um CDB a 115% do CDI por dois anos pode ser uma estratégia eficiente para acumular recursos que ajudem a custear um curso de especialização, combinando segurança e rentabilidade atraente — especialmente para quem tem horizonte de investimento definido.