Quanto rende R$ 5.000 na poupança com a Selic a 14,75%

Com a Selic em patamares elevados, muitos brasileiros se perguntam se vale a pena manter o dinheiro na tradicional caderneta de poupança. A resposta pode surpreender: mesmo com juros altos na economia, o rendimento da poupança continua travado em 0,5% ao mês. Será que existem alternativas melhores para fazer seu dinheiro trabalhar?

Como funciona a poupança

A caderneta de poupança opera sob um sistema de duas velocidades. Quando a taxa básica está baixa (até 8,5% ao ano), o rendimento corresponde a 70% da Selic. Porém, quando os juros sobem além desse patamar, como acontece atualmente, o rendimento trava em 0,5% mensais.

Esta regra foi criada para proteger o sistema financeiro em cenários de juros muito baixos. Na prática, isso significa que a poupança perde atratividade quando a economia está aquecida e os juros, altos.

É como ter um carro que não passa dos 60 km/h, mesmo numa rodovia onde o limite é 120 km/h.

Quanto rende na prática

6 meses: R$ 5.151,89 (rendimento de R$ 151,89)

R$ 5.151,89 (rendimento de R$ 151,89) 1 ano: R$ 5.308,40 (rendimento de R$ 308,40)

Para ter uma perspectiva, o rendimento anual de 6,17% da poupança fica bem abaixo da inflação histórica brasileira. Em anos de inflação alta, seu dinheiro pode até perder poder de compra real.

Opções mais rentáveis

O CDB 100% do CDI entrega cerca de R$ 5.555 em um ano - R$ 247 a mais que a poupança. Alguns bancos digitais oferecem essa modalidade com liquidez diária, mantendo a praticidade da caderneta.

O Tesouro Selic acompanha diretamente a taxa básica, proporcionando cerca de R$ 5.610 ao final de um ano. É como ter um investimento que acelera junto com a economia, diferentemente da poupança que fica no "ponto morto".

Fundos de renda fixa que rendem 110% do CDI podem chegar a R$ 5.650 no período. Exigem mais atenção às taxas de administração, mas oferecem gestão profissional dos recursos.

A escolha entre essas opções depende do seu perfil. Se você prioriza simplicidade absoluta e não se importa com menor rentabilidade, a poupança ainda serve. Porém, quem busca fazer o dinheiro render mais pode encontrar alternativas seguras e mais lucrativas no mercado atual.