Quanto rende o prêmio de R$ 6 milhões da Mega-Sena?

Ganhar na Mega-Sena é um sonho para muitos brasileiros, mas, além de acertar os seis números sorteados, saber como investir o prêmio é fundamental para garantir um rendimento seguro e sustentável ao longo dos anos.

Com um prêmio de R$ 6 milhões aplicado em investimentos conservadores, como CDBs ou o Tesouro Selic, o retorno mensal pode ultrapassar R$ 60 mil. Conheça as principais aplicações e descubra suas características e rendimentos.

Quanto rende o prêmio?

Caso o vencedor da Mega-Sena decida aplicar os R$ 6 milhões na poupança, o rendimento seguirá a regra atual: 70% da Selic quando a taxa estiver igual ou inferior a 8,5% ao ano, e 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) quando estiver acima desse patamar.

Com a Selic em 12,25% ao ano, a poupança renderia cerca de 0,5% ao mês. Ou seja, o prêmio depositado na caderneta garantiria aproximadamente R$ 30 mil por mês.

Já um CDB, título emitido por bancos, pode oferecer retornos mais atrativos. Supondo um CDB que pague 100% do CDI – que acompanha a Selic e, atualmente, está em torno de 11,65% ao ano –, o rendimento mensal seria próximo de R$ 58 mil, já considerando o desconto de Imposto de Renda.

No Tesouro Selic, título público atrelado à taxa básica de juros, o rendimento seria semelhante ao CDB, podendo variar de acordo com as oscilações da Selic. Após os descontos de taxas e impostos, o investidor poderia receber um retorno mensal na faixa de R$ 55 mil a R$ 60 mil.

Qual o melhor investimento para o prêmio?

A escolha do investimento depende dos objetivos do ganhador. A poupança é a opção mais acessível e isenta de Imposto de Renda, mas tem rendimento inferior e menor proteção contra a inflação.

O CDB pode ser uma alternativa melhor, desde que aplicado em bancos sólidos. Ele oferece liquidez diária em alguns casos, mas muitos exigem prazos mínimos para resgate. Além disso, só aplicações até R$ 250 mil por instituição financeira são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Já o Tesouro Selic é considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil, pois conta com a garantia do governo federal. A liquidez é diária, mas há a incidência de Imposto de Renda, o que reduz um pouco a rentabilidade líquida.

Para quem deseja segurança e liquidez, a melhor estratégia pode ser diversificar entre CDBs e Tesouro Selic, garantindo proteção contra oscilações da economia e um rendimento acima da poupança.

Por que o prêmio da Mega-Sena acumula?

O prêmio acumula quando nenhum apostador acerta as seis dezenas sorteadas. Diferente de outras loterias, a Mega-Sena não tem um prêmio fixo para a faixa principal. Em vez disso, uma parte do valor arrecadado com as apostas é destinada ao prêmio, que aumenta a cada concurso sem ganhadores.

Outro fator que contribui para os acúmulos é a baixa probabilidade de acerto. A chance de ganhar com uma aposta simples de seis números é de apenas 1 em 50.063.860. Isso significa que, em muitos concursos, ninguém consegue acertar todas as dezenas, fazendo com que o prêmio fique ainda maior para o sorteio seguinte.

Em casos como a Mega da Virada, que tem premiação especial, não há acumulação: se ninguém acertar os seis números, o valor é distribuído entre os acertadores da quina (cinco números) e, se necessário, da quadra (quatro números).

Por que você deve saber disso?

Ganhar na Mega-Sena pode mudar a vida de qualquer pessoa, mas saber investir o prêmio corretamente é fundamental para garantir segurança financeira a longo prazo.

Escolher investimentos conservadores pode proporcionar uma renda mensal suficiente para manter um alto padrão de vida sem precisar trabalhar novamente.