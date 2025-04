Quanto rende o prêmio de R$ 45 milhões da Dupla de Páscoa 2025?

A Dupla de Páscoa 2025, um dos sorteios especiais mais aguardados da Loteria Federal, está se aproximando e promete um prêmio estimado em R$ 45 milhões. O sorteio único acontecerá no dia 19 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa.

Para o(s) sortudo(s) que acertarem os dois sorteios, surge a crucial decisão de como administrar e, principalmente, investir essa quantia significativa.

Em um cenário econômico dinâmico, aplicar o valor do prêmio de forma estratégica é essencial para preservar seu poder de compra, alcançar objetivos financeiros e garantir uma estabilidade a longo prazo. Veja as principais opções de aplicação em renda fixa e para fazer o patrimônio crescer.

Quanto rende o prêmio?

Para auxiliar o futuro ganhador a entender o potencial de rendimento desse montante, analisaremos algumas opções de investimento populares no Brasil, considerando a taxa Selic atual de 14,25% ao ano.

Poupança

Amplamente conhecida pelos brasileiros, a poupança possui uma rentabilidade definida por lei: 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), quando a Selic supera 8,5% ao ano.

Com o índice em 14,25%, o rendimento anual da poupança se situa em torno de 6,17% ao ano (0,5% * 12 + TR, considerando uma TR próxima de zero).

A grande vantagem da poupança reside na sua alta liquidez, permitindo o resgate do dinheiro a qualquer momento sem perdas, e na isenção de Imposto de Renda (IR) e outras taxas.

Contudo, sua rentabilidade tende a ser menos atrativa em comparação com outras alternativas de renda fixa, especialmente em um ambiente de Selic elevada.

O valor final seria: 45 mil × 0 , 0617= R $2.776.500 , 00

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

O CDB é um título de renda fixa emitido por instituições bancárias. A remuneração pode ser prefixada (taxa definida no momento da aplicação), pós-fixada (atrelada a um indexador como o CDI, que usualmente acompanha a Selic) ou híbrida (combinação de taxa prefixada e um índice).

Em um CDB pós-fixado que renda, por exemplo, 100% do CDI, a rentabilidade anual bruta seria próxima à Selic (14,25%). A liquidez varia conforme o CDB, com opções que oferecem liquidez diária após um período determinado e outras com resgate apenas no vencimento.

Sobre os rendimentos do CDB incide Imposto de Renda, com alíquotas regressivas que variam de 22,5% a 15% conforme o prazo da aplicação. Algumas instituições podem cobrar taxas de administração, embora não seja comum para CDBs de varejo.

O valor final seria: 45 mil × 0 , 1425= R $6.412.500 , 00

Tesouro Selic

Considerado um dos investimentos mais seguros do país, por ser garantido pelo Governo Federal, o Tesouro Selic é um título público pós-fixado cuja rentabilidade acompanha a taxa Selic.

A liquidez é diária, possibilitando a venda dos títulos a qualquer momento. Similar ao CDB, os rendimentos do Tesouro Selic estão sujeitos ao Imposto de Renda pela tabela regressiva.

Não há taxas de administração cobradas diretamente pelo Tesouro Direto, mas as corretoras podem ter taxas de custódia, embora muitas já ofereçam isenção. Com a Selic em 14,25% ao ano, o rendimento bruto anual seria próximo a esse patamar.

Considerando um investimento de R$ 45 milhões nessas modalidades (antes da incidência de impostos e taxas, quando aplicável), teríamos uma estimativa de rendimento anual de aproximadamente:

O valor final seria: 45 mil × 0 , 1425= R $6.412.500 , 00

É fundamental ressaltar que esses valores são estimativas e o rendimento líquido final dependerá do prazo do investimento e das alíquotas de imposto aplicáveis.

Como apostar na Dupla de Páscoa?

A Dupla de Páscoa possui uma dinâmica de apostas similar à Dupla Sena regular, mas com algumas particularidades. O apostador escolhe de seis a quinze números entre os 50 disponíveis no volante. O diferencial é que com um único bilhete, o participante concorre a dois sorteios com premiações distinta.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país e também online, através do site oficial da Caixa Econômica Federal ou do aplicativo Loterias Caixa, até o horário limite estabelecido para o dia do sorteio. O valor da aposta simples é de R$20.

Outras opções de investimentos para o prêmio

Além das opções de renda fixa, o expressivo prêmio da Dupla de Páscoa pode ser direcionado para investimentos que geram renda passiva, proporcionando um fluxo constante de recursos sem a necessidade de trabalho ativo direto. Algumas alternativas incluem:

Imóveis para locação: A aquisição de imóveis para aluguel pode gerar um fluxo de renda mensal. É importante considerar os custos de manutenção, impostos e a possibilidade de períodos de vacância;

A aquisição de imóveis para aluguel pode gerar um fluxo de renda mensal. É importante considerar os custos de manutenção, impostos e a possibilidade de períodos de vacância; Fundos Imobiliários (FIIs): São fundos que investem em diversos tipos de empreendimentos imobiliários e distribuem regularmente os aluguéis aos seus cotistas. Permitem investir no mercado imobiliário com um capital inicial menor e oferecem maior liquidez em comparação com a posse direta de imóveis;

São fundos que investem em diversos tipos de empreendimentos imobiliários e distribuem regularmente os aluguéis aos seus cotistas. Permitem investir no mercado imobiliário com um capital inicial menor e oferecem maior liquidez em comparação com a posse direta de imóveis; Dividendos de ações: Algumas empresas de capital aberto distribuem parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Investir em ações de empresas sólidas e boas pagadoras de dividendos pode gerar uma renda passiva periódica, embora envolva os riscos inerentes ao mercado de ações.

Por que você deve saber disso?

Compreender as diversas opções de investimento e seus respectivos potenciais de retorno é crucial para tomar decisões financeiras assertivas, especialmente ao receber um montante considerável como o prêmio da Dupla de Páscoa.

Ao se familiarizar com as características de cada tipo de investimento – como rentabilidade, liquidez e os custos associados – o ganhador estará mais preparado para escolher as alternativas que melhor se alinham aos seus objetivos financeiros e tolerância a riscos, garantindo que o prêmio trabalhe a seu favor e proporcione segurança e prosperidade no futuro.