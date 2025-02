Qual é a diferença das units para os outros tipo de ações

No universo dos investimentos, especialmente no mercado acionário, é fundamental compreender as diferentes categorias de ações disponíveis para fazer escolhas acertadas e evitar prejuízos.

Entre as ações disponíveis no mercado, destacam-se as units, que possuem características específicas em comparação às ações ordinárias e preferenciais. Conheça-as e descubra como investir nelas.

O que é uma ação unit e como ela funciona?

Uma ação unit é um ativo negociado na bolsa de valores que representa um pacote composto por diferentes classes de valores mobiliários de uma mesma empresa.

Geralmente, é formada por uma combinação de ações ordinárias (ON), que são as mais comuns e conferem direito a voto nas assembleias, e ações preferenciais (PN), que oferecem preferência na distribuição de dividendos e prioriza o pagamento ao investidor em caso de falência da empresa.

Qualquer empresa listada em bolsa de valores pode criar ou desfazer units no momento que desejar e não existe uma regra que determine quantas ações ordinárias e preferenciais devem compor uma ação unit. No entanto, elas costumam ser compostas por uma ação ordinária e, no mínimo, duas preferenciais.

Como identificar uma unit?

Na B3, a bolsa de valores brasileira, as units são identificadas por um código de negociação composto por quatro letras, seguido do número 11.

No caso das ações preferenciais, o número ao final do código é o 4. Já nas ações ordinárias, é o número 3 que aparece no ticker.

É importante notar que outros ativos, como Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e ETFs, também utilizam o sufixo "11" em seus códigos.

Quais as vantagens das units?

As units oferecem ao investidor a possibilidade de usufruir simultaneamente dos benefícios das ações ordinárias e preferenciais. Isso significa que, ao adquirir uma, o investidor tem tanto o direito de voto nas assembleias quanto a preferência na distribuição de dividendos.

Além disso, elas tendem a apresentar maior liquidez no mercado, facilitando a compra e venda desses ativos. Também são uma oportunidade para o comprador diversificar a sua carteira de investimentos.

Diferença das units para os outros tipos de ações

A principal diferença entre as units e os outros tipos de ações reside em sua composição. Enquanto as ações ordinárias (ON) garantem direito a voto e as ações preferenciais (PN) oferecem prioridade na distribuição de dividendos, as units combinam essas características em um único ativo. Dessa forma, ao investir em uma unit, o acionista obtém uma participação mista, aproveitando as vantagens de ambos os tipos de ações.

Para compreender melhor as características desse ativo e sua composição, é importante verificar o estatuto da empresa, já que cada companhia trata dessa classe de uma maneira específica.

Como investir em units?

Investir neste ativo é semelhante ao processo de outras ações. O investidor deve possuir uma conta em uma corretora de valores que ofereça acesso à B3.

Após a abertura da conta, é possível negociar units diretamente pelo home broker da corretora, inserindo o código de negociação correspondente à unit desejada. É essencial analisar a composição da unit e avaliar se ela se alinha aos objetivos de investimento e ao perfil de risco do investidor.

Como escolher a melhor unit?

A escolha da melhor unit requer uma análise cuidadosa dos componentes que a constituem.

O investidor deve considerar fatores como a solidez da empresa emissora, o histórico de distribuição de dividendos, a liquidez do ativo no mercado e a proporção de ações ordinárias e preferenciais que compõem a unit. Além disso, é importante estar atento à:

Setor de atuação : Considere o setor em que a empresa atua e suas perspectivas futuras. Setores em crescimento podem oferecer melhores oportunidades de valorização.

Análise de indicadores financeiros : Utilize métricas como Dividend Yield , Índice P/L (Preço sobre Lucro) e EV/EBITDA para avaliar a atratividade da unit. Esses indicadores ajudam a entender a rentabilidade e a valuation da empresa.

Aconselhamento profissional: Consultar profissionais especializados ou analistas de mercado pode fornecer insights valiosos e auxiliar na tomada de decisão, especialmente se você não tiver experiência no mercado de ações.

Por que você deve saber disso?

Compreender o funcionamento das units e suas diferenças em relação aos outros tipos de ações é crucial para tomar decisões de investimento mais informadas e alinhadas aos seus objetivos financeiros. Conhecer as características específicas de cada tipo de ação permite ao investidor diversificar sua carteira de maneira estratégica, equilibrando potencial de retorno e nível de risco.