Quanto juntar para ter uma renda de R$ 50 mil com a Selic a 13,25%?

A taxa Selic, atualmente em 13,25% ao ano, é a principal referência para os investimentos de renda fixa no Brasil.

Definida pelo Banco Central, ela influencia diretamente produtos como Tesouro Direto, CDBs e poupança, além de impactar o crédito e a economia.

Com os juros elevados, investimentos atrelados à Selic oferecem rendimentos mais previsíveis, o que permite planejar a criação de uma renda passiva e atingir valor como a de R$ 50 mil por mês. Veja quais estratégias adotar para chegar no montante almejado.

Qual valor investir para atingir o patrimônio desejado?

A lógica para calcular o valor necessário a ser investido para atingir esse valor varia conforme o tipo de aplicação. O cálculo básico considera o rendimento líquido anual da aplicação e a necessidade de um fluxo contínuo de retornos.

Poupança

A poupança tem um dos menores rendimentos entre os investimentos, pois segue a regra de 6,17% ao ano mais a Taxa Referencial (TR) quando a Selic está acima de 8,5% ao ano. Com isso, o rendimento fica próximo de 0,5% ao mês.

Para garantir R$ 50 mil por mês com esse rendimento, seria necessário um patrimônio de aproximadamente R$ 10 milhões. Esse valor alto torna a poupança pouco viável para quem busca independência financeira.

CDI e CDBs

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e investimentos atrelados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário) costumam render entre 100% e 110% do CDI, o que, com a Selic a 13,25% ao ano, representa um retorno líquido entre 0,8% e 1% ao mês, já considerando o desconto do Imposto de Renda.

Para obter R$ 50 mil mensais com um CDB que pague 100% do CDI, seria necessário um patrimônio entre R$ 5,5 milhões e R$ 6,2 milhões, dependendo da tributação e da liquidez do investimento.

Tesouro Direto

O Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, tem um rendimento semelhante ao dos CDBs e costuma oferecer rentabilidade próxima de 1% ao mês, descontando impostos e taxas.

Com essa rentabilidade, seria necessário um patrimônio de aproximadamente R$ 6 milhões para garantir os R$ 50 mil mensais de forma contínua. A vantagem é que é uma aplicação segura, garantida pelo Governo Federal.

Alternativamente, o Tesouro IPCA+, que paga uma taxa fixa mais a inflação, pode ser interessante para manter o poder de compra a longo prazo.

Outros investimentos para atingir a meta desejada

Quem busca diversificação e potencial de ganho maior pode considerar a renda variável como parte da estratégia.

Fundos Imobiliários (FIIs): Investem em imóveis comerciais e distribuem aluguéis mensais aos cotistas. Algumas carteiras bem estruturadas conseguem pagar dividendos próximos de 0,7% a 1% ao mês, o que exigiria um investimento de R$ 5 milhões a R$ 7 milhões para gerar R$ 50 mil mensais.

Ações que pagam dividendos : Empresas sólidas e lucrativas distribuem parte dos lucros aos acionistas. Alguns setores, como elétrico e bancário, oferecem dividendos que variam entre 6% e 10% ao ano, exigindo um patrimônio de R$ 6 milhões a R$ 10 milhões para atingir a meta desejada.

Fundos multimercado Misturam diferentes ativos e estratégias , podendo gerar ganhos acima da renda fixa, mas com maior risco.

Dicas para fazer o dinheiro render

Evite a poupança – Com a Selic alta, há opções mais rentáveis e seguras. Invista com foco no longo prazo – Aplicações como Tesouro IPCA+ ajudam a manter o poder de compra. Diversifique a carteira – Misturar renda fixa e variável reduz riscos e aumenta as chances de bons retornos. Reinvista os rendimentos – Ao reaplicar os ganhos, os juros compostos aceleram o crescimento do patrimônio. Considere a tributação – Investimentos com menor carga tributária, como LCIs e LCAs (isentas de IR), podem aumentar a rentabilidade líquida.

Por que você deve saber disso?

Criar uma renda passiva que garanta estabilidade financeira exige planejamento e conhecimento sobre investimentos. Com a Selic elevada, investimentos de renda fixa se tornam atrativos, mas a diversificação com renda variável pode maximizar os retornos e proteger o patrimônio no longo prazo.