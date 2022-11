Quais são as 10 maiores empresas do Brasil?

Afinal, quais são as maiores empresas do Brasil? No que elas atuam? O que as torna tão competitivas? Essas são dúvidas muito comuns entre aqueles que começam a investir. Portanto, vale a pena ler e compreender mais sobre essas companhias.



Ao contrário de muitos países como os Estados Unidos, o mercado de ações do Brasil consiste em apenas uma bolsa de valores, a B3. Nesse sentido, é certo que quase todas as maiores empresas do Brasil estão listadas na bolsa de valores brasileira (B3).

Para a B3, as maiores empresas do Brasil são aquelas com maior Market Cap (capitalização de mercado), ou seja, o valor total das ações em circulação de uma empresa em determinado momento.



Entender quais são as maiores empresas do Brasil ajuda a compreender a composição do índice Ibovespa, o benchmark brasileiro para o mercado de ações. Isso pode ajudar na hora de tomar a decisão de investir ou não em uma empresa.

Veja a lista, da décima para a primeira colocação, com seus respectivos valores de mercado e descrição de suas atividades, das 10 maiores empresas do Brasil segundo a B3.

As 10 maiores empresas do Brasil na bolsa de valores:

Banco do Brasil: R$108 bilhões Santander: R$112 bilhões Eletrobrás: R$ 113 bilhões BBM Logística: R$160 bilhões Weg: R$165 bilhões Bradesco: R$195 bilhões Ambev: R$250 bilhões Itaú Unibanco: R$275 bilhões Vale: R$323 bilhões Petrobrás: R$429 bilhões

10. Banco do Brasil (R$108 bi)

De fato: apesar de ser uma empresa estatal, o Banco do Brasil possui uma governança corporativa bastante sólida e entrega uma boa rentabilidade a seus acionistas. Seu ticker de negociação é BBSA3.

9. Santander (R$112 bi)

O Santander é um banco de origem espanhola que se estabeleceu no Brasil e rapidamente ganhou espaço. Hoje, é um dos grandes bancos brasileiros e uma das maiores empresas da bolsa brasileira. Seu ticker de negociação é SANB11.

8. Eletrobrás (R$ 113 bi)

A Eletrobrás, de fato, tem passado por mudanças importantes nos últimos anos: com a privatização em 2022, a maior empresa elétrica do país buscou melhorar sua eficiência e rentabilidade. Seu ticker de negociação é ELET3.

7. BBM Logística (R$160 bi)

A BBM Logística é uma das principais companhias de logística rodoviária do Mercosul. É uma das maiores empresas do Brasil e uma das que mais cresce no setor nas Américas. Seu ticker de negociação é BBML3.

6. Weg (R$165 bi)

A Weg atua no setor industrial e produz diversos tipos de produtos industrializados para clientes de todo o mundo, como motores, tintas e vernizes, entre outros.

Além disso, a empresa já sinalizou a entrada em mercados mais tecnológicos e com maior valor agregado. Seu ticker de negociação é WEGE3.

5. Bradesco (R$195 bi)

O Bradesco é um dos maiores bancos do país e possui o diferencial: grande parte de sua receita vem através de seguros, mostrando uma atuação diferente de seus pares. Seu ticker de negociação é BBDC4.

4. Ambev (R$250 bi)

A Ambev é a maior cervejaria do mundo, sendo gerida por ninguém menos do que o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, junto com seus sócios.

A empresa cresceu de forma exponencial ao longo dos anos, comprando diversas cervejarias brasileiras e de outros países. Hoje, domina o mercado nacional do ramo e é uma das maiores empresas do Brasil. Seu ticker de negociação é ABEV3.

3. Itaú Unibanco (R$275 bi)

O Itaú é o maior banco da América Latina, consolidando-se após a compra de diversas instituições do setor, sendo a mais relevante a do Unibanco, gerando assim a holding Itaú Unibanco. Seu ticker de negociação é ITUB4.

A empresa, além disso, já se prepara para a nova realidade do mercado de finanças no Brasil através de sua fintech iti.

2. Vale (R$323 bi)

Em segundo lugar, está a Vale. A empresa é a maior mineradora do mundo e uma das mais importantes no cenário da economia brasileira. Seu ticker de negociação é VALE3.

A Vale foi privatizada na década de 19 e, desde então, aumentou sua eficiência, seu tamanho de mercado e melhorou sua rentabilidade, trazendo retornos muito positivos aos seus acionistas.

1. Petrobrás (R$429 bi)

Em primeiro lugar em valor de mercado, está a Petrobrás: a gigante brasileira de petróleo. A empresa foi alvo de corrupção no governo dos candidatos Lula e Dilma, mas passou por uma grande revitalização recentemente.

De fato: suas ações foram de patamares muito baixos para os mais altos da história da companhia, mostrando como a companhia tem conseguido se reerguer nos últimos anos. Em 2022, foi a empresa que mais pagou dividendos no mundo.

A empresa, que ainda é estatal, desfez-se de ativos improdutivos e buscou focar nas atividades que mais trazem rentabilidade para os seus acionistas. Seu ticker de negociação é PETR4.

Como se calcula o tamanho de uma empresa?

O cálculo para saber o tamanho de uma empresa, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo, é o valor do mercado. Essa é uma métrica que muitos investidores de renda variável olham com atenção.

De fato: também chamado de capitalização de mercado, essa métrica permite saber o quanto vale uma empresa. Seu cálculo se dá através da seguinte fórmula:

Valor de mercado = nº de ações x valor por ação

Ou seja: basta multiplicar todas as ações de uma empresa que estão disponíveis no mercado pelo preço unitário de cada uma.

Por exemplo: uma empresa que possui 100.000 ações e cada uma delas vale R$50, ela valerá R$5.000.000.

Naturalmente, o valor de mercado das maiores empresas do Brasil é muito maior: o exemplo acima é só para que seja possível compreender o cálculo.

O que as maiores empresas do Brasil têm em comum?

De fato: o perfil das empresas com maior valor de mercado do Brasil é mais ou menos parecido e pode ajudar a compreender o cenário econômico brasileiro.

Primeiramente, vê-se que o setor de commodities é muito forte no país: Petrobras (petróleo e gás) e Vale (mineração) são as maiores empresas do país.

Além disso, o mercado financeiro também domina a lista de maiores companhias do Brasil: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander são todas empresas desse setor. Não é à toa que os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo.

Por fim, o setor de infraestrutura também se encontra representado com as empresas BBM Logística e Santander, mostrando que essa área é também relevante para o Brasil.

Isso mostra que a economia brasileira ainda é muito concentrada em empresas de valor e pouco concentrada em empresas de tecnologia. Ainda que muitas tech companies tenham aberto seu capital nos últimos anos, elas ainda são relativamente pequenas.

Por fim, há duas exceções: a primeira delas é a Weg, do setor industrial. Além dela, a Ambev é a maior cervejaria do mundo e já expandiu sua operação para outros países e outros produtos.

Maiores empresas do Brasil e sua relevância na B3

A Bolsa de Valores Brasileira possui cerca de 400 empresas listadas, e somando a capitalização de mercado de todas elas, têm potencial para valer R$ 4,65 trilhões. Para efeito de comparação, as cinco empresas listadas neste artigo somam R$ 1,46 trilhão, ou seja, cerca de 31% da capitalização de mercado total das empresas listadas na B3.

Nesse sentido, ao acessar os dados fornecidos pela B3, pode-se acessar verificar informações interessantes, uma delas é o IBrX-100. O índice trata-se de carteira teórica que analisa o desempenho médio em termos de negociabilidade das ações das 100 maiores empresas do Brasil.

As empresas listadas no artigo estão incluídas no índice IBrX-100, o que mostra que, além de sua grande capitalização de mercado, também possuem grande volume de negociação no mercado, presente na carteira de diversos investidores.

