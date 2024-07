Ibovespa opera em alta de olho em relatório bimestral de despesas; dólar cai a R$ 5,554

O Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 22, em alta de 0,30% aos 127.993 pontos. O dia hoje é marcado pela divulgação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas aqui no Brasil, que será divulgado às 15h30 pela Secretaria do Tesouro Nacional. É aguardada a oficialização do congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024, antecipada na última quinta-feira, 18, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, o congelamento dos gastos foi uma forma de garantir que o governo irá atingir as metas fiscais previstas para esse ano, de déficit fiscal zero, com uma margem de tolerância de 0,25 ponto porcentual. “Esse fato é bastante relevante por conta do contexto de novas percepções de riscos fiscais no Brasil, dado a desconfiança sobre a capacidade do governo em garantir um equilíbrio nas contas públicas.”

Ibovespa hoje

IBOV: +0,30% aos 127.993 pontos

No cenário externo, o mercado repercute o anúncio de Joe Biden, neste domingo, 21, de que não disputará mais a reeleição. Esta é a primeira vez que um candidato desiste depois de alcançar a maioria dos delegados no processo primário e menos de um mês antes da Convenção Nacional Democrata, marcada para 19 a 22 de agosto em Chicago.

Para Mattos, esse fato torna ainda mais complexo e incerto o cenário político americano para o próximo ano, já que não se sabe quem será o candidato democrata e quais serão suas propostas. Biden era o candidato democrata que enfrentava Donald Trump nas campanhas pré-eleitorais para a presidência nos Estados Unidos. Agora, o atual presidente declarou seu apoio a Kamala Harris, sua vice, para concorrer como candidata democrata nas eleições deste ano.

No entanto, o apoio de Biden a Kamala não garante que ela será a candidata democrata. O processo de substituição não está claro e poderá levar o partido a uma situação atípica. Será necessário realizar uma reunião de emergência na qual sua comissão de normas e regulamentos deve estabelecer o processo para efetuar a substituição. Entre os cotados para substituí-lo na disputa, estão o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e mais alguns nomes. A decisão sobre a nova candidatura deverá ser definida até a Convenção Nacional Democrata.

De olho na China

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou nesta segunda-feira a redução de suas taxas de juros de referência do país. A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de cinco anos caiu de 3,95% para 3,85% ao ano. Já a taxa de referência de um ano foi reduzida de 3,45% para 3,35% ao ano. A última vez que houve alteração na LPR foi em fevereiro deste ano, enquanto a taxa de um ano não mudava desde agosto de 2023.

De acordo com o especialista, o fato da China cortar juros em um momento inesperado mostra a preocupação das autoridades para que o país recupere seu ritmo de crescimento. A mudança ocorre logo após os números fracos do Produto Interno Bruto (PIB) da China, que mostram uma desaceleração do crescimento do país.

Na semana passada, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) divulgou que o PIB chinês cresceu 4,7% no segundo trimestre de 2024 na comparação anual, enquanto a previsão era de +5,1%. Segundo o ING, a China precisará gastar mais para conseguir atingir a meta de crescimento de 5% do PIB ao final de 2024.

"A redução dos juros aumenta as possibilidades do governo atingir a meta oficial de crescimento de 5% esse ano. Essa expectativa de um crescimento econômico maior também melhora as previsões a respeito da demanda interna chinesa por commodities, o que pode gerar um impacto positivo, aumentando os preços internacionais. Isso também deve ajudar o desempenho de moedas de países exportadores de produtos primários, como o Brasil - que exporta ferro, petróleo, grãos e proteínas para a China - presionando nossa taxa de câmbio para baixo.”

Boletim Focus

Investidores também avaliam o Boletim Focus desta semana, que voltou a aumentar a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024: de 4% para 4,05%. Essa é a primeira alta após a queda anterior, que interrompeu uma sequência de nove semanas seguidas de altas. Já o IPCA para 2025 se manteve estável pela primeira vez em 3,90% - após 10 altas consecutivas. A inflação para 2026 e 2027 também não foram modificadas, ficando em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O BC manteve a Selic de todos os anos em 10,50% (2024), 9,50% (2025), e 9% (2026 e 2027). Já a estimativa de 2024 e 2025 para o Produto Interno Bruto (PIB) foram revisadas de 2,11% para 2,15% (2024) e 1,97% para 1,93% (2025). As medianas de 2026 e 2027 do PIB se mantiveram em 2% cada. Por fim, as projeções do câmbio para 2024 subiram significativamente de R$ 5,22 para R$ 5,30, enquanto as de 2025 e 2026 saltaram de R$ 5,20 para $ 5,23. Já as de 2027 se mantiveram em R$ 5,21.

Dólar hoje

Nesta segunda-feira, 22, o dólar cai 0,91% a R$ 5,554. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,30%, a R$ 5,604.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.