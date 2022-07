Ações da Petrobras: como funcionam? Vale a pena comprar?

Petrobras é um nome muito conhecido de todo brasileiro, pois é uma das maiores empresas do país e tem grande importância econômica.

Sendo assim, muitos investidores desejam comprar ações da Petrobras para poder lucrar com a sua valorização e distribuição de dividendos.

O que a Petrobras faz?

A Petrobras é uma empresa conhecida por muitos brasileiros. Ela trabalha na extração e refino de petróleo em território brasileiro, sendo uma das maiores companhias de capital aberto no país.

Além disso, a companhia vem passando por um período de reestruturação que tem aumentado sua eficiência e deixando-a mais atrativa aos investidores.

Por isso, muitos investidores desejam saber como investir na Petrobras para ganhar com a sua melhora de performance e conseguir dividendos atrativos.

De fato, esse é um dos motivos que leva a companhia de petróleo a ser tão famosa entre investidores. Isso faz com que ela seja uma das ações com maior liquidez da bolsa brasileira.

Qual a importância da Petrobras?

A Petrobras é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, o que a torna muito importante no cenário global de negociação dessa commodity.

Ainda que existam outras empresas de petróleo no Brasil, a Petrobras é de longe a maior, possuindo altos lucros e reconhecimento da população.

Isso se reflete, além disso, a Petrobras no Ibovespa tem um peso muito relevante: por ser uma empresa gigantesca, ela ocupa um grande peso na composição do índice.

Por isso, o mercado de capitais acompanha de perto as operações da empresa e a performance de suas ações. A situação da empresa acaba se refletindo em todo o mercado de renda variável brasileiro.

Como comprar ações da Petrobras?

Para comprar ações da Petrobras, é muito simples: basta ter um cadastro em uma corretora e comprá-las na quantidade que quiser.

Existem, de fato, muitas corretoras que não cobram nenhum tipo de taxa de corretagem, o que permite que o investidor não perca parte de seus rendimentos.

Assim, ele pode entrar no home broker da corretora e fazer a compra de suas ações. O investidor pode ainda optar por comprar ações em lotes de 100 ou fracionadas.

Se desejar comprar em lotes, basta usar os códigos PETR3 ou PETR4. Por outro lado, se preferir comprar de forma fracionada, deve usar os códigos PETR3F e PETR4F.

Qual a diferença entre PETR4 e PETR3?

É comum que investidores iniciantes tenham dúvidas a respeito dos códigos que aparecem no home broker, como PETR4, PETR3 e outros.

Assim, a diferença entre PETR4 e PETR3 é a seguinte: a primeira consiste em ações preferenciais e a segunda, em ações ordinárias.

As ações preferenciais, por um lado, conferem mais dividendos aos investidores no momento da distribuição dos proventos. Por outro lado, as ações ordinárias conferem direito a voto nas assembleias de acionistas.

De forma geral, o mercado precifica o aumento de dividendos no preço da ação, e um investidor pessoa física dificilmente terá uma porcentagem relevante para seu voto ter peso na assembleia de referências.

Por isso, cada investidor deve escolher em qual dos tipos de ações investir. No geral, a PETR4 é mais líquida do que a PETR3 — mas, para o investidor pessoa física, ambas possuem liquidez o suficiente.

Vale a pena comprar ações da Petrobras?

Uma vez que a Petrobras é tão conhecida entre os investidores brasileiros, muitos se questionam se devem investir nessa empresa.

Entretanto, a resposta para se vale a pena comprar ações da Petrobras é muito pessoal, pois isso depende da mentalidade de cada investidor.

Por exemplo: aqueles com um perfil de investidor mais arrojado podem preferir ações small cap, com maior potencial de crescimento.

Por outro lado, aqueles que querem empresas maiores e com distribuição de dividendos podem optar por ações dessa empresa e de outras empresas já consolidadas.

Além disso, alguns investidores podem optar por ter ações da Petrobras indiretamente através de um ETF do índice Ibovespa, como o BOVA11.

Por fim, alguns podem optar também por ter mais alocação em renda fixa e outras classes de ativos, diversificando assim o seu capital.

