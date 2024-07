Com negociação para definir vice, PL lança candidatura de Ramagem à prefeitura do Rio

O lançamento oficial da candidatura de Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio, na manhã desta segunda-feira, ocorreu em meio a negociações pelo posto de vice em sua chapa.

A convenção do PL na capital fluminense que ratificou a candidatura de Ramagem -- dias depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter dado o pontapé inicial para a campanha -- foi acompanhada de perto pelo ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB, Washington Reis, cujo partido pleiteia a indicação da dupla de chapa bolsonarista. Também estiveram no evento as deputadas Chris Tonietto e India Armelau, ambos do PL e cotadas para o posto.

Depois de ter seu nome oficializado como candidato e de atender à imprensa, Ramagem teve uma reunião reservada com Reis e com o deputado federal Altineu Côrtes, presidente do diretório estadual do PL. O MDB negocia a indicação da ex-deputada Roseane Félix como vice de Ramagem.

Ramagem, que é deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), confirmou aos jornalistas que procura uma mulher como companheira de chapa. O objetivo, segundo ele, é encontrar uma candidata "conservadora, a favor das pautas de família e da vida", reforçando o apelo no bolsonarismo e ao mesmo tempo buscando maior entrada no eleitorado feminino.

A definição da vice, ainda de acordo com Ramagem, passará pela capacidade de atrair outros partidos para sua coligação.

-- Estamos trabalhando (na definição). Ainda não sabemos se será uma coligação, e desejamos que seja uma coligação, ou se será o PL "puro". Talvez essa semana a gente decida - disse o candidato.

Além do MDB, o Republicanos é outro partido que negocia uma aliança com Ramagem no Rio. O agora candidato do PL chegou a posar, no início do mês, ao lado da deputada federal Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Embora esteja formalmente filiada ao União Brasil, Dani e o pai estão dando as cartas no diretório do Republicanos na capital fluminense.

Enquanto Ramagem atendia à imprensa, a deputada estadual India Armelau e a deputada federal Chris Tonietto acompanhavam as declarações. Ambas tiveram a oportunidade de discursar ao lado de Ramagem e de Bolsonaro durante a visita do ex-presidente ao Rio, na semana passada.

India Armelau, que está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), tem apelo entre o bolsonarismo "raiz". Em discurso na praça Saens Peña, na Tijuca, na última quinta-feira, a deputada recorreu a palavrões para manifestar apoio a Ramagem e disse que o objetivo do PL no Rio é "varrer o PT", que apoia a reeleição do atual prefeito Eduardo Paes (PSD).

Além de marcar presença junto a Ramagem, a deputada estadual aproveitou a convenção partidária nesta segunda para gravar um vídeo ao lado do vereador Carlos Bolsonaro (PL) e do marido, Fernando Armelau, que concorrerá a uma vaga na Câmara Municipal pelo PL. Carlos, candidato à reeleição, foi o representante da família Bolsonaro na convenção.

Chris Tonietto, por sua vez, se notabilizou na Câmara dos Deputados por empunhar a bandeira "pró-vida", associada à defesa de maiores restrições à prática do aborto, mesmo em casos permitidos pela legislação. Representante do conservadorismo católico, ela discursou ao lado de Bolsonaro e de Ramagem no calçadão de Campo Grande, na última sexta, e destacou o "ardor missionário" em defesa dos "valores cristãos e patrióticos".

Já a ex-deputada Roseane Félix, cotada como indicação do MDB, é radialista e cantora evangélica, uma fatia do eleitorado também cobiçada por Ramagem.

'Praga' a ser combatida

Em entrevista coletiva após a convenção, Ramagem afirmou que Bolsonaro deve visitar o Rio "em mais uma oportunidade ou duas" durante sua campanha, e repetiu o discurso de que é alvo de perseguição -- devido à investigação da Polícia Federal sobre monitoramento ilegal de autoridades pela Abin, durante o período em que dirigiu a agência.

Ramagem também concentrou sua plataforma de campanha na área da segurança e da ordem pública, e apontou guardadores não regularizados de veículos, os chamados "flanelinhas", como um de seus alvos.

-- Flanelinha é uma praga a ser combatida. Porque, além de ordem pública, vira uma questão criminal - afirmou o candidato do PL.

O deputado afirmou ainda que tem dialogado com a secretaria estadual de Segurança Pública para elaborar seu programa de governo na área, e chamou o governador Cláudio Castro (PL) de "aliado que auxiliará muito a execução de políticas públicas" -- sem garantir, no entanto, sua presença a seu lado no palanque eleitoral.

-- A prioridade maior é segurança e ordem pública. É um grande equívoco dizer que não é responsabilidade da prefeitura. Temos que revitalizar a Guarda Municipal. A parte da iluminação, das ruas limpas, com câmeras de segurança, também é da prefeitura. Grandes cidades do mundo, como Nova York e Medellín, viraram a chave da segurança pública no momento em que a prefeitura se tornou protagonista e colocou como uma questão prioritária - disse Ramagem.