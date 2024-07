Ações da Ryanair caem quase 15% após lucro da empresa desabar

As ações da companhia aérea de baixo custo Ryanair caíram na segunda-feira depois que a empresa anunciou que o seu lucro trimestral caiu 46% e que as vendas serão mais baixas do que o esperado nos próximos meses. No pré-mercado, os papéis da companhia perderam quase 15% de seu valor, segundo a CNBC.

A companhia disse que o lucro após impostos nos três meses até o final de junho – o primeiro trimestre da Ryanair – foi de 360 ​​milhões de euros (392 milhões de dólares), queda significativa quando comparamos aos 663 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

A Ryanair citou tarifas mais baixas e a Páscoa ter caído no trimestre anterior como razões para a queda no lucro.

Isso também ocorre apesar de um aumento de 10% no tráfego de passageiros, para 55,5 milhões, durante o trimestre, disse a Ryanair. A companhia aérea disse que neste verão no Hemisfério Norte estava operando o “com sua maior programação de voos da história”, com mais de 200 novas rotas e cinco novas bases.

No entanto, o CEO do Grupo Ryanair, Michael O’Leary, disse em comunicado que se espera que as tarifas sejam mais baixas do que o esperado nos próximos três meses.

“Embora a demanda do segundo trimestre seja forte, os preços permanecem mais baixos do que esperávamos, e agora esperamos que as tarifas do segundo trimestre sejam mais baixas do que no verão passado (esperava-se estabilidade ou até um modesto aumento)”, disse ele.

“Como é normal nesta altura do ano, temos quase zero visibilidade no terceiro e quarto trimestres. É muito cedo para fornecer orientações significativas para o ano fiscal de 2025, embora esperemos poder fazê-lo em nossos resultados do primeiro semestre em novembro”, disse ele.

Outras companhias aéreas europeias seguiram a queda da Ryanair na segunda-feira, com a companhia aérea de baixo custo EasyJet caindo mais de 6%, enquanto a Jet2 caiu 4% e a companhia aérea húngara Wizz Air caiu mais de 6%.