Quais são os maiores bancos do Brasil? Veja o ranking da Melhores e Maiores 2022

Poucos mercados passaram por transformações mais profundas nos últimos anos do que o setor financeiro. A pandemia de covid-19 fez os bancos brasileiros acelerar seus processos de digitalização. A mudança na forma de se relacionar com os clientes ampliou a oferta de serviços. O maior expoente dessa nova relação é o Pix, o sistema de pagamentos 24 horas por dia, que ampliou o acesso ao sistema bancário e trouxe novas perspectivas para um mercado em franca transformação.

Em 2020, a pandemia fez os resultados somados dos bancos recuar em 10%, para 108,3 bilhões de ­reais. Um resultado de certa forma esperado, dado o recuo da economia. Já o ano de 2021 foi de recuperação, com o lucro das 118 instituições financeiras analisadas por MELHORES E MAIORES batendo 151 bilhões de reais, com receita líquida total de 856 bilhões de reais — 10% mais do que na soma dessas instituições em 2020.

Os ativos totais dos bancos chegaram a 12 trilhões de reais, 26% mais do que em 2020, com o Itaú passando o Banco do Brasil neste ranking, com 2,16 trilhões de reais em ativos. O ano de 2022 trouxe um cenário desafiador para as instituições, com o aumento das taxas de juro jogando pressão sobre a inadimplência. Isso fez com que os maiores bancos ampliassem as provisões para devedores duvidosos e segurassem a ampliação da carteira de crédito. As notícias mais animadoras para a economia nas últimas semanas trazem novas perspectivas para 2023. Com vento a favor ou contra, os maiores bancos brasileiros já mostraram que conseguem unir transformação com resultados.

Ranking Setor Empresa Ativo Total 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Lucro Líq. 2021(1) RECEITA Líq. 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 Itaú Unibanco Holding 2.166.019.000 155.576.000 24.988.000 152.239.000 São Paulo SP 2 Banco do Brasil 1.932.532.979 144.857.186 19.710.402 133.055.578 Brasília DF 3 Bradesco 1.653.665.568 147.834.966 21.945.688 119.550.564 Osasco SP 4 Itaú Unibanco 1.527.402.814 115.508.503 20.861.696 95.726.445 São Paulo SP 5 Caixa 1.452.871.966 111.529.674 17.268.262 97.211.779 Brasília DF 6 Santander 963.375.970 79.996.808 14.987.716 99.112.242 São Paulo SP 7 BTG Pactual 318.201.799 37.379.746 6.294.477 5.659.235 Rio de Janeiro RJ 8 Banco Safra 233.829.033 15.065.607 2.150.463 6.668.141 São Paulo SP 9 Banco Itaucard 145.889.383 10.821.116 2.187.786 10.445.755 São Paulo SP 10 Citi 127.205.928 4.216.988 1.295.734 6.175.772 São Paulo SP 11 Banco Votorantim 120.165.503 11.928.551 1.561.308 12.192.042 São Paulo SP 12 J.P.Morgan 110.377.622 6.624.580 1.110.496 6.947.305 São Paulo SP 13 Banrisul 104.575.764 9.048.583 948.535 8.212.176 Porto Alegre RS 14 Banco BNP Paribas 70.974.055 3.111.676 355.958 2.311.928 Rio de Janeiro RJ 15 Banco Bradesco Financiamentos 65.891.114 11.428.693 765.267 6.597.796 Rio de Janeiro RJ 16 Banco Daycoval 61.931.556 4.981.278 1.414.199 6.569.516 São Paulo SP 17 Banco XP 51.973.535 722.422 128.175 1.920.173 Rio de Janeiro RJ 18 Banco ABC 49.565.970 4.670.658 572.173 4.142.378 Rio de Janeiro RJ 19 Banco Pan 47.903.562 5.798.852 774.576 10.488.930 São Paulo SP 20 Rabobank 46.197.076 4.882.831 715.354 4.130.988 São Paulo SP 21 Inter 36.482.006 8.562.804 64.697 2.196.833 Belo Horizonte MG 22 Banco bmg 34.398.538 3.862.851 241.914 4.670.366 São Paulo SP 23 Banestes 34.007.297 1.889.666 250.590 2.178.032 Vitória ES 24 Itaú Consignado 30.492.832 2.956.392 366.110 4.613.589 São Paulo SP 25 Bank of America Merrill Lynch — Banco Múltiplo 30.069.801 3.353.800 532.499 785.647 São Paulo SP 26 Banco Volkswagen 27.913.408 2.824.219 322.566 3.182.480 São Paulo SP 27 Banco MUFG 26.797.070 1.334.157 50.933 660.829 São Paulo SP 28 Kirton Bank 24.953.496 23.869.326 383.639 454.400 Osasco SP 29 Banco Société Générale Brasil 23.378.177 1.544.572 42.661 1.598.312 São Paulo SP 30 Banco Original 22.435.190 2.266.457 78.989 2.379.852 São Paulo SP 31 Banco HSBC 19.372.595 993.515 27.380 354.605 São Paulo SP 32 Goldman Sachs Brasil — Banco Múltiplo 18.933.984 2.363.028 271.511 642.252 São Paulo SP 33 Hipercard 18.203.871 5.009.250 191.228 1.208.081 Recife PE 34 Banco Bradesco Berj 16.149.482 3.720.771 87.057 724.216 Rio de Janeiro RJ 35 Banco Bradesco BBI 15.900.428 15.039.515 1.316.274 536.628 São Paulo SP 36 Banco Pine 15.263.602 779.133 5.942 990.789 São Paulo SP 37 Banco Mercedes-Benz do Brasil 15.029.248 2.233.966 149.814 1.316.206 São Bernardo do Campo SP 38 Banco Bocom BBM 14.853.313 840.808 147.399 862.971 Rio de Janeiro RJ 39 Banco CNH Industrial Capital 14.391.046 1.565.519 238.971 1.424.333 Curitiba PR 40 Banco Bradescard 14.318.345 5.529.334 395.307 1.841.266 Barueri SP 41 Banco Carrefour 14.174.079 2.860.895 626.318 2.719.318 São Paulo SP 42 Scotiabank 14.120.436 1.265.827 196.183 808.893 São Paulo SP 43 Banco BS2 13.523.267 721.562 16.829 404.956 Belo Horizonte MG 44 Citibank N.A. — Filial Brasileira 12.849.008 5.613.190 300.522 178.205 São Paulo SP 45 Banco Mercantil do Brasil 12.423.365 1.171.468 184.487 2.606.505 Belo Horizonte MG 46 Banco Mizuho do Brasil 11.898.300 813.664 59.084 460.398 São Paulo SP 47 Deutsche Bank 11.817.440 2.288.546 129.075 497.017 São Paulo SP 48 Banco RCI Brasil 10.734.056 1.524.550 157.462 1.525.771 Curitiba PR 49 Banco Master 10.380.054 647.485 137.783 1.527.123 Rio de Janeiro RJ 50 BancoSeguro 10.352.866 512.663 73.490 37.947 São Paulo SP 51 Banco GM 10.197.688 2.668.484 322.474 1.320.155 São Paulo SP 52 Sofisa 10.095.589 862.937 160.099 978.678 São Paulo SP 53 Banco John Deere 9.734.108 1.750.844 220.219 881.395 Indaiatuba SP 54 Banco Cetelem 9.166.372 1.351.247 -186.012 1.235.384 Barueri SP 55 Banco Toyota do Brasil 8.812.257 1.242.650 244.607 1.165.036 São Paulo SP 56 Paraná Banco 8.800.320 1.288.347 123.681 1.294.563 Curitiba PR 57 Banco Volvo (Brasil) 8.763.589 1.337.185 138.904 773.738 Curitiba PR 58 SMBC 8.545.054 1.949.829 156.007 720.512 São Paulo SP 59 Banco Agibank 8.467.071 1.064.108 -31.562 1.931.103 Campinas SP 60 Banco De Lage Landen Brasil 8.310.064 854.099 137.455 655.085 Porto Alegre RS 61 Modal 6.975.752 1.260.565 156.622 579.927 Rio de Janeiro RJ 62 Banco Voiter 6.112.856 421.336 -56.716 229.726 São Paulo SP 63 Banco Industrial do Brasil 6.106.509 645.934 74.546 656.541 São Paulo SP 64 Banco Fidis 6.049.236 1.018.901 150.802 456.157 Nova Lima MG 65 Banco BV 6.004.444 1.510.262 35.511 801.140 São Paulo SP 66 Banco Sistema 5.127.994 1.115.111 428.210 146.648 Curitiba PR 67 Banco Cargill 4.630.692 704.095 82.884 426.814 São Paulo SP 68 Banco Honda 4.622.130 1.057.883 199.150 917.384 São Paulo SP 69 Tribanco 4.488.994 651.398 51.537 549.852 Uberlândia MG 70 Losango 4.401.752 2.074.353 194.980 900.540 Rio de Janeiro RJ 71 Banco Hyundai Capital Brasil 4.192.361 368.412 44.585 438.163 São Paulo SP 72 Banco itaú BBA 4.046.946 2.553.732 1.059.830 73.849 São Paulo SP 73 Banco Rodobens 3.830.717 630.301 104.581 351.016 São Paulo SP 74 Omni Banco 3.476.161 336.161 62.452 693.699 São Paulo SP 75 Banco Rendimento 3.406.554 387.738 73.259 379.239 São Paulo SP 76 Banco IBM 3.141.214 451.721 37.777 255.696 Rio de Janeiro RJ 77 Banco ABN Amro 2.741.813 589.099 65.477 185.405 São Paulo SP 78 Neon Pagamentos 2.388.263 758.852 -542.248 152.531 São Paulo SP 79 Banco Genial 2.325.460 198.818 63.466 200.304 Rio de Janeiro RJ 80 UBS BB Serviços Financeiros 2.243.785 1.438.175 62.999 831.840 São Paulo SP 81 State Street Brasil 2.157.677 402.186 6.146 141.083 São Paulo SP 82 Daycoval Leasing 2.124.046 610.053 71.861 209.643 Barueri SP 83 Bny Mellon Banco 1.950.520 527.699 75.579 39.161 Rio de Janeiro RJ 84 Banco Yamaha Motor do Brasil 1.855.727 386.614 95.875 442.587 Guarulhos SP 85 Banco Topázio 1.815.728 192.292 31.509 422.198 Porto Alegre RS 86 Banco Paccar 1.789.801 508.971 16.554 107.595 Ponta Grossa PR 87 Novo Banco Continental 1.784.122 194.318 35.059 264.857 Porto Alegre RS 88 J.P.Morgan Chase Bank 1.776.850 442.034 7.770 27.168 São Paulo SP 89 Banco PSA Finance Brasil 1.761.982 259.950 26.749 184.271 São Paulo SP 90 Banco KDB do Brasil 1.736.288 288.277 7.771 74.591 São Paulo SP 91 Banco Paulista 1.629.192 185.585 6.003 115.913 São Paulo SP 92 ICBC do Brasil — Banco Múltiplo 1.424.415 166.141 -33.455 92.094 São Paulo SP 93 Banco Caixa Geral — Brasil 1.413.491 292.694 -10.370 57.080 São Paulo SP 94 Banco Alfa 1.348.291 121.275 10.192 159.857 São Paulo SP 95 Banco BCV 1.338.616 1.306.935 28.654 54.898 São Paulo SP 96 Banco Ourinvest 1.216.910 121.724 21.210 268.378 São Paulo SP 97 Banco Ribeirão Preto 1.216.694 185.638 21.570 130.081 Ribeirão Preto SP 98 Banco KEB Hana do Brasil 1.205.654 158.043 12.490 196.811 São Paulo SP 99 Banco Semear 1.143.704 135.440 14.011 182.286 Belo Horizonte MG 100 Banco Crefisa 1.000.062 168.136 21.540 44.768 São Paulo SP 101 Banco B3 993.255 140.558 32.948 51.913 São Paulo SP 102 Banco Investcred Unibanco 918.022 87.225 20.934 86.100 São Paulo SP 103 Banco Guanabara 908.699 175.781 6.037 88.475 Rio de Janeiro RJ 104 Banco Cifra 803.393 785.206 17.382 32.724 São Paulo SP 105 Banco Arbi 764.138 49.009 4.199 39.398 Rio de Janeiro RJ 106 Banco Tricury 699.331 250.320 22.718 64.805 São Paulo SP 107 Banco Itauleasing 619.394 571.539 430.848 48.787 São Paulo SP 108 Hub Pagamentos 532.013 43.226 -41.060 89.621 Barueri SP 109 Banco VR 479.839 28.088 -6.859 11.144 São Paulo SP 110 Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil 441.652 77.427 579 35.729 São Paulo SP 111 Banco Andbank 404.536 243.341 -19.159 46.614 São Paulo SP 112 MS Bank 284.298 28.913 1.184 144.394 Curitiba PR 113 Banco Original do Agronegócio 154.083 146.380 9.047 10.652 São Paulo SP 114 BBVA Brasil Banco de Investimentos 118.140 114.069 1.101 5.595 São Paulo SP 115 UBS Brasil Banco de Investimentos 61.506 58.319 701 1.587 São Paulo SP 116 Banco Western Union do Brasil 31.402 30.273 -2.563 1.347 São Paulo SP 117 Banco Porto Real de Investimentos 27.087 26.706 -975 3.460 Porto Real RJ 118 Social Bank — Banco Múltiplo 20.296 17.276 -3.800 2.513 Salvador BA

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com