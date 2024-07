Bruno Almeida: qual o efeito da febre dos vídeos curtos nas estratégias de marketing digital? 

Por Bruno Almeida, CEO da US Media*

Segundo dados do relatório “Digital 2024: Brazil”, produzido pela We Are Social com a Meltwater, o Brasil é um dos países com maior número de internautas no mundo, com seus 187,9 milhões dedicando em média 9 horas e 13 minutos por dia à internet. Essa realidade demonstra a existência de um público ávido por informação e entretenimento instantâneos.

Essa mudança impacta diretamente as estratégias de marketing, exigindo agilidade e relevância das empresas para oferecer soluções e experiências adequadas ao mundo digital. Um exemplo notável é a ascensão do vídeo, com 96,4% dos brasileiros conectados entre 16 e 64 anos consumindo esse formato em plataformas como TikTok, YouTube e Instagram Reels, segundo o próprio “Digital 2024: Brazil”.

Por que a personalização se tornou crucial para o sucesso do marketing digital?

Essa transição é impulsionada pela conveniência, personalização e diversidade das plataformas digitais, oferecendo experiências mais ricas aos usuários. É possível criar um diálogo mais efetivo, estabelecendo uma conexão profunda com o público ao trazer à tona seus interesses específicos.

Quais as estratégias de marketing digital para se conectar com o usuário em um mundo repleto de informações e estímulos?

Em um mundo de instantaneidade e excesso de informações, a chave para o sucesso das marcas é conectar-se com o usuário de forma relevante. As tendências apontam para um foco contínuo na interação social, com vídeos curtos, clipes musicais e conteúdos de notícias, buscando cativar a atenção do público.

Como as inovações tecnológicas chegam para ajudar o marketing digital?

Ferramentas como IA, Machine Learning, IoT e Realidade Aumentada impulsionam a personalização e permitem que as plataformas direcionem anúncios a perfis específicos. As empresas se integram ao cotidiano dos usuários, mostrando suas narrativas ao público certo, no momento ideal e de forma mais eficiente.

Como equilibrar dentro da estratégia de marketing digital a personalização com a privacidade do usuário?

A personalização dos algoritmos exige atenção à privacidade. As empresas devem priorizar a transparência da coleta e uso de dados, adotando padrões de proteção e oferecendo aos usuários o controle sobre suas informações.

Quais as características essenciais para o sucesso das estratégias de marketing digital?

Só assim as estratégias de marketing das empresas poderão não apenas ser autênticas, mas também socialmente conscientes para engajar os seus usuários. Dessa forma, cada um dos canais passa a ser uma plataforma de formação de identidades e comunidades online, servindo como espaços para expressão, interação e mobilização social.

O futuro do marketing digital exige que as marcas entendam como ser verdadeiras contadoras de histórias, capazes de gerar conexões reais com seus consumidores em um mundo cada vez mais dinâmico e imprevisível. Qualquer estratégia com potencial de sucesso se baseia nesse entendimento profundo do comportamento dos indivíduos reais que estão do outro lado da tela.

*Bruno Almeida é CEO da US Media, hub líder em soluções de mídia na América Latina.

