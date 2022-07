Companhias Abertas: saiba as características desse tipo de empresa

Companhias abertas são aquelas empresas cujas ações estão disponíveis para compra na bolsa de valores.

De fato, ações de companhias abertas representam uma possibilidade de investimentos mesmo para quem não tem muito dinheiro para investir.

O que são companhias abertas?

Companhias abertas, também chamadas de empresas de capital aberto ou de Sociedades Anônimas (S.As) são empresas que abriram seu capital na bolsa de valores. Sendo assim, as ações da empresa podem ser compradas no home broker de uma corretora.

A empresa abre seu capital na bolsa de valores para captar dinheiro e poder financiar suas operações e crescer cada vez mais.

De fato, investir nas empresas de capital aberto é algo que tem sido cada vez mais comum para os brasileiros – basta ver o número de investidores em renda variável, que cresceu rapidamente nos últimos anos.

Por isso, é muito importante entender o que são companhias abertas e como elas funcionam, além de compreender por quais motivos ela abriria capital.

Como uma companhia abre capital?

Para uma empresa abrir capital, existem vários procedimentos que ela deve realizar. Primeiramente, ela deve entrar em contato com bancos e corretoras para que estas avaliem o valor justo para suas ações.

De fato: pode ser que a empresa precifique suas ações muito baixo e, portanto, capte menos dinheiro do que poderia quando oferecer as ações na bolsa de valores.

Por outro lado, ela poderia oferecer suas ações por valores muito altos e não conseguir achar compradores dispostos a investir.

Em segundo lugar, ocorrem diversas auditorias para verificar se os balanços da empresa estão condizentes com a realidade.

Por fim, a empresa escolhe um período favorável para abrir seu capital e realiza o procedimento chamado de IPO (Initial Public Offering, ou Oferta Inicial de Ações).

Assim, a companhia vende suas ações aos investidores e capta o dinheiro para seguir com seus projetos de crescimento.

Para que serve a abertura de capital de uma empresa?

Muitos podem se perguntar: por que uma empresa abre capital? Afinal, com isso os seus controladores estão diluindo o lucro de suas operações.

Entretanto, há um motivo muito claro: muitas vezes, a empresa pode querer levantar capital para crescer as suas operações e chegar a um público maior. Para isso, ela vende suas ações por um preço determinado e capta esses recursos.

Assim, ela poderá manter seu crescimento e criar novos projetos, aumentando sua rentabilidade. Isso beneficia tanto os controladores quanto os investidores que alocaram capital nas ações através da compra nas corretoras.

Além disso, essa é uma oportunidade de alguns sócios da empresa saírem da operação da companhia através das vendas de suas ações.

De fato, muitos fundos que investem apenas em negócios em estágio inicial acabam saindo nesse momento e buscando outras oportunidades.

Entretanto, aqueles que compraram as ações agora crescerão em patrimônio junto da empresa que escolheu abrir capital na bolsa, que agora tem dinheiro para comprar novos equipamentos, gerar empregos e melhorar a produtividade de suas operações.

Como investir nas companhias abertas na bolsa de valores?

Muitos desejam investir em ações na bolsa, mas não entendem quais os procedimentos necessários para fazer isso.

O processo é muito simples. Primeiramente, o investidor deve fazer um cadastro em uma corretora. Hoje em dia, existem diversas corretoras que não cobram nenhuma taxa e oferecem bons serviços.

Em seguida, o investidor deve acessar o home broker, que é o painel de negociação de ações. Lá, ele pode fazer uma oferta de compra ou venda de ações.

Vale notar, além disso, que as ações podem ser compradas em lote ou de forma fracionada. A escolha dependerá do investidor, dependendo do capital que ele tiver.

Quais as maiores companhias abertas?

As maiores empresas do mundo possuem anos de mercado e cresceram de forma muito relevante, chegando à cada das dezenas (ou até mesmo centenas) de bilhões de dólares.

Por exemplo: as maiores empresas dos Estados Unidos (país com o mercado de capitais mais desenvolvido do mundo) tem um tamanho de mercado gigantesco e atuam no setor de tecnologia.

Essas empresas são conhecidas da maioria dos brasileiros, como Apple, Microsoft, Alphabet (dona do Google), Amazon, Meta (antigo Facebook), Tesla e outras.

Entretanto, as maiores empresas do Brasil são de setores diferentes da economia. Neste e em outros países em desenvolvimento, predominam investimentos em bancos, commodities e energia, por exemplo.

Sendo assim, as maiores empresas brasileiras são:

Vale;

Petrobrás;

Itaú;

Ambev;

Santander;

Bradesco;

Eletrobrás;

e outras. Essas empresas têm um peso mais elevado no Ibovespa, benchmark usado para o mercado de ações brasileiro.

