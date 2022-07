O que são fundos de longo prazo e como funcionam?

Os fundos de longo prazo representam uma importante opção de investimento. Embora possam ser uma alternativa interessante ao investidor, é essencial que ele conheça aquilo que está investindo.

Além de incluir diversos tipos de perfil de risco, entender o que são fundos de longo prazo possibilita estar inserido em diversas estratégias. Mas quais são suas diferenças em relação aos fundos de curto prazo?

O que são fundos de longo prazo?

Os fundos de longo prazo são os que possuem aplicações superiores a 365 dias. Por trabalharem com maior período de investimento, eles também estão associados a um maior risco, ao passo que podem oferecer mais potencial de retorno.

Um dos fatores de risco nessa categoria de investimento é no caso de o investidor decidir resgatar o dinheiro de maneira antecipada, o que pode comprometer os lucros obtidos. Desse modo, é muito importante que esse fundo não seja utilizado como uma reserva de emergência, pois caso o investidor precise dos recursos antes do prazo vai acabar perdendo os seus rendimentos, seja de maneira parcial ou total.

Os fundos de longo prazo podem estar expostos em diferentes ativos, como ações e renda fixa. O investimento nesses fundos é voltado para estratégias de pelo menos cinco anos, podendo ser utilizado para um plano de aposentadoria, por exemplo.

Os fundos de resgate imediato e que requerem menor tempo de aplicação tem como principal objetivo aliar segurança e rentabilidade. De forma análoga, ativos de mais longo prazo têm um foco maior nos lucros e na construção de patrimônio.

Algum dos principais exemplos são:

Fundos de ações;

Fundos multimercado ;

Fundo DI;

Fundos de previdência;

Fundos de renda fixa.

Um fator muito importante dos fundos de longo prazo é entender como funciona a sua tributação, visto que isso impacta diretamente nos retornos obtidos nos investimentos.

Como funciona a tributação em fundos de longo prazo?

Saber o que são fundos de longo prazo é algo muito importante, mas entender como funciona a sua tributação e os impostos envolvidos pode auxiliar na definição da rentabilidade líquida que o investidor vai ter ao final do período de investimento.

A tributação de fundos de longo prazo deve ser considerada pelo investidor. Assim como nos fundos de curto prazo, os impostos são cobrados de maneira regressiva, ou seja, quanto maior for o tempo de aplicação, menor pode ser alíquota cobrada de tributos.

A alíquota do imposto pago será condizente com o tempo de aplicação, através do número de dias:

Até 180 dias - 22,5%;

De 180 a 360 dias - 20%;

De 361 a 720 dias - 17,5%;

Acima de 720 dias - 15%.

Uma das vantagens dos fundos de longo prazo é justamente a possibilidade de uma menor alíquota de imposto de renda. Além disso, é um tipo de ativo que possibilita uma maior diversificação e planejamento em investimentos de prazo mais elevado. Uma das desvantagens são os custos envolvidos, quando comparados aos fundos de curto prazo.

