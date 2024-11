O que são ações preferenciais?

As ações preferenciais (PN) são um tipo de ação emitida por empresas que oferecem ao investidor algumas vantagens em relação às ações ordinárias (ON), especialmente em termos de prioridade na distribuição de dividendos. Elas são uma opção interessante para quem busca rentabilidade e participação nos lucros de uma empresa sem se preocupar com o poder de decisão em assembleias. Abaixo, entenda o que são as ações preferenciais, como elas funcionam e quais são as principais características desse tipo de investimento.

1. Prioridade na distribuição de dividendos

Uma das principais vantagens das ações preferenciais é a prioridade na distribuição de dividendos. Isso significa que os acionistas preferenciais recebem seus dividendos antes dos acionistas ordinários. Em alguns casos, as ações preferenciais garantem um dividendo fixo ou um percentual mínimo, o que pode proporcionar maior segurança ao investidor em termos de rendimento.

2. Ausência de direito a voto

Diferentemente das ações ordinárias, as ações preferenciais geralmente não dão direito a voto nas assembleias da empresa. Isso significa que os acionistas preferenciais não participam das decisões estratégicas, como a escolha de conselheiros ou aprovações de fusões. Essa característica é importante para investidores que priorizam o retorno financeiro em vez da participação ativa na administração da empresa.

3. Vantagem em caso de liquidação da empresa

Em situações de liquidação ou falência, os acionistas preferenciais têm prioridade no recebimento do capital investido, ficando atrás apenas dos credores. Essa prioridade torna as ações preferenciais uma escolha atrativa para investidores que buscam uma segurança adicional em relação ao retorno do seu investimento, embora os riscos ainda existam.

4. Potencial de valorização e liquidez

Embora as ações preferenciais ofereçam menos poder de decisão, elas podem apresentar boa valorização ao longo do tempo e são geralmente mais negociadas na bolsa de valores do que as ações ordinárias. Essa liquidez facilita a compra e venda dessas ações, o que é vantajoso para investidores que desejam maior flexibilidade para movimentar seu portfólio.

5. Identificação no mercado

No Brasil, as ações preferenciais são identificadas pelo código “4” no final do ticker da ação. Por exemplo, PETR4 indica ações preferenciais da Petrobras. Isso ajuda os investidores a identificar rapidamente o tipo de ação no mercado, facilitando o processo de escolha e negociação.

Vantagens e desvantagens das ações preferenciais

As ações preferenciais oferecem vantagens para investidores que buscam rentabilidade e segurança na distribuição de dividendos, além de maior liquidez. No entanto, a ausência de direito a voto pode ser uma desvantagem para quem deseja participar das decisões da empresa. Em alguns casos, a empresa pode converter ações preferenciais em ações ordinárias, mas isso depende das políticas específicas de cada companhia.

Por que você deve conhecer ações preferenciais

As ações preferenciais são uma opção atraente para investidores que buscam estabilidade e prioridade na distribuição de dividendos sem a necessidade de influenciar as decisões da empresa. Elas oferecem segurança adicional em termos de retorno, sendo ideais para quem prioriza rentabilidade e liquidez. Entender o funcionamento das ações preferenciais e suas vantagens permite ao investidor diversificar sua carteira e alinhar o investimento aos seus objetivos financeiros.