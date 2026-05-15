IA muda o mercado de trabalho, mas esta habilidade pode garantir sua relevância

O mercado de trabalho está passando por uma transformação, impulsionada pela pela integração da inteligência artificial nas rotinas corporativas. No entanto, para garantir a permanência no emprego, a técnica não será o único fator decisivo.

Segundo o relatório sobre o Futuro dos Empregos do Fórum Econômico Mundial, a liderança e a influência social estão entre as dez habilidades mais relevantes até 2030.

O estudo aponta que, mais do que dominar ferramentas, o profissional precisará focar na capacidade humana de interagir e guiar pessoas para se manter relevante.

Influência virou competência

A comunicação profissional e a capacidade de influenciar decisões tornaram-se ativos estratégicos dentro das organizações. De acordo com o estudo, essas competências estão entre as 10 habilidades com maior índice de crescimento projetado até 2030.

Isso porque, enquanto tarefas operacionais e analíticas são automatizadas, a gestão de relações humanas permanece uma exclusividade do indivíduo. Profissionais que conseguem articular visões e mobilizar equipes em torno de um objetivo, diminuem o risco de substituição ou o descarte profissional

Nesse cenário, a liderança deixa de ser um cargo para se tornar um comportamento esperado em todos os níveis da hierarquia.

Soft skills no centro

A ascensão de ferramentas tecnológicas cria uma demanda por mediadores capazes de interpretar dados e transformá-los em estratégia por meio do diálogo. Portanto, a comunicação clara e objetiva atua como uma ponte entre a tecnologia e a execução prática.

O relatório do Fórum Econômico Mundial sugere que o diferencial competitivo do trabalhador será a sua humanidade, manifestada através da empatia e da capacidade de persuasão ética.

Além disso, a crescente adoção de modelos de trabalho híbridos e remotos exige que a liderança seja exercida com maior precisão. Sem o contato físico constante, a habilidade de manter times engajados e alinhados culturalmente torna-se fundamental. Por esse motivo, as empresas têm priorizado a contratação de perfis que demonstram soft skills, como inteligência emocional e comunicação assertiva.

Storytelling como habilidade estratégica

À medida que a liderança passa a depender menos da autoridade formal e mais da capacidade de engajar pessoas, o storytelling se consolida como uma competência relevante para quem deseja ampliar sua influência no trabalho.

Saber organizar ideias em narrativas claras, conectadas a propósito e impacto, ajuda profissionais a apresentarem projetos, defenderem decisões e mobilizarem equipes com mais consistência.

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