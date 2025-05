O que é um market maker e qual é o seu papel na liquidez das bolsas?

Imagine entrar na bolsa para vender uma ação e não encontrar ninguém interessado em comprar. É para evitar esse tipo de vazio que existem os market makers, ou formadores de mercado. Eles são agentes especializados em garantir que sempre haja uma contraparte nas negociações, atuando como um amortecedor essencial na dinâmica de oferta e demanda dos ativos. Esses profissionais ajudam a manter o mercado fluindo, mesmo quando há poucos investidores ativos em determinado papel.

O que é um market maker

O market maker é uma pessoa jurídica ou credenciada que assume o compromisso de manter ofertas contínuas de compra e venda de ativos financeiros — como ações, opções ou contratos futuros — dentro de parâmetros estabelecidos pelas bolsas. Seu trabalho é assegurar liquidez, ou seja, garantir que qualquer investidor consiga comprar ou vender esses ativos com facilidade e em tempo real.

Na prática, eles atuam como facilitadores do mercado, reduzindo o risco de que um papel fique "encalhado" por falta de interesse momentâneo.

Como funciona essa atuação

O formador de mercado mantém ordens simultâneas de compra (bid) e venda (ask) em determinada faixa de preço. Isso significa que, mesmo sem outro investidor no momento, haverá uma oferta disponível para negociar. Ele assume temporariamente o risco de manter o ativo em carteira, caso compre e não consiga revender de imediato, por exemplo.

O ganho do market maker vem principalmente do spread, que é a diferença entre o preço de compra e o de venda do ativo. Além disso, pode haver lucro com a valorização posterior dos ativos em carteira.

As bolsas, como a B3, estabelecem critérios mínimos de atuação, como quantidade mínima de ativos ofertados, limites de spread e tempo de presença no pregão.

Diferenciais da presença de um formador de mercado

A presença do market maker é mais percebida em ativos com menor liquidez. Ele:

Evita variações bruscas de preço;

Melhora a formação de preços com base em negociações reais;

Reduz a chance de manipulação de mercado;

Facilita a entrada de investidores de varejo e institucionais em ativos menos populares.

Vantagens para o mercado e investidores

A atuação desses agentes resulta em um ambiente mais estável, previsível e atrativo. Investidores se sentem mais seguros ao saber que poderão entrar e sair de posições com rapidez e menor custo de liquidez.

Para as empresas que têm suas ações listadas, contar com um market maker também pode ajudar na valorização dos papéis ao ampliar a confiança dos compradores.

Pontos a considerar

Nem todos os ativos têm formadores de mercado. A decisão depende de acordos com emissores ou da bolsa;

O modelo de remuneração pode incluir incentivos pagos pelas bolsas ou pelos emissores dos ativos;

Embora essenciais, os market makers não garantem proteção total contra quedas ou alta volatilidade — eles apenas reduzem os riscos de desequilíbrio momentâneo.

De modo geral, o papel do market maker é um dos pilares para o funcionamento eficiente das bolsas modernas. Ao oferecer liquidez, reduzir spreads e manter o fluxo de negociações ativo mesmo em papéis menos procurados, esses profissionais ajudam a criar um ambiente mais seguro, estável e confiável para investidores de todos os perfis. Sem eles, muitas operações cotidianas simplesmente não aconteceriam.