3 brasileiros estão na lista dos 100 maiores atletas do século; saiba quais

Primeiro século dos anos 2000 ainda está longe de acabar, mas alguns atletas já marcaram a história com suas performances memoráveis. Michael Phelps é um dos que mudaram o curso na natação, tendo recebido 28 medalhas ao longo de sua carreira — 23 delas de ouro. Outro nome de destaque é Serena Williams, que marcou o cenário do tênis feminino com quatro medalhas de ouro e mais de 100 vitórias no US Open. Marta, a maior artilheira de todos os tempos, também deixou seu legado no futebol feminino com 299 gols (117 deles pela Seleção Brasileira de Futebol).

Tanto Phelps quanto Williams estão listados no ranking dos 100 maiores atletas do século 21, elaboradas pela ESPN internacional. A lista, que conta com esportas de todo o mundo, carrega consigo três brasileiros: Marta, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Às vésperas das Olimpíadas de Paris, alguns dos nomes disputam medalhas para seus países em 2024. Marta é um deles.

A maior parte dos atletas do ranking é dos Estados Unidos, que ocupa 58 posições, seguidos da Espanha (6) e Canadá (4). Abaixo, separamos a lista completa.

1 /8 This photograph shows the construction site of Parc des Champions (Champion's Park) at the foot of the Eiffel Tower at the Trocadero for the upcoming Paris 2024 Olympic Games, in Paris on July 4, 2024. The Parc des Champions is a celebration site, which will be accessible for the public to see the Olympic medallists a day after their exploits. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images) (Construção de área para cerimônia dos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

2 /8 A man wearing a bib with Paris 2024 jersey the construction site of Parc des Champions (Champion's Park) at the foot of the Eiffel Tower at the Trocadero for the upcoming Paris 2024 Olympic Games, in Paris on July 4, 2024. The Parc des Champions is a celebration site, which will be accessible for the public to see the Olympic medallists a day after their exploits. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images) (FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

3 /8 PARIS, FRANCE - JUNE 30: Tourists at Trocadero Plaza admire the Eiffel Tower adorned with Olympic rings, celebrating the upcoming Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, on June 30, 2024 in Paris, France. Paris anticipates over 11 million visitors for the XXXIII Olympic Summer Games, primarily from France, as the city prepares for the event from July 26 to August 11 (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) (Símbolo dos jogos olímpicos na Torre Eifel, em Paris)

4 /8 PARIS, FRANCE - JULY 03: General view inside the Skatepark area during the Unveiling of the Competition Areas for the BMX Freestyle and Skateboarding Events for Paris Olympics 2024 at Place de la Concorde on July 03, 2024 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images) (Construção de área para disputas de skate, nos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

5 /8 Construção de área para disputas de skate, nos jogos de Olímpicos de Paris 2024 (Construção de área para disputas de skate, nos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

6 /8 PARIS, FRANCE - JUNE 30: The Eiffel Tower adorned with Olympic rings, celebrating the upcoming Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, on June 30, 2024 in Paris, France. Paris anticipates over 11 million visitors for the XXXIII Olympic Summer Games, primarily from France, as the city prepares for the event from July 26 to August 11 (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) (Construção de área para cerimônia dos jogos de Olímpicos de Paris 2024)

7 /8 PARIS, FRANCE - JUNE 28: The Olympic rings are seen on the Eiffel Tower on June 28, 2024 in Paris, France. The 2024 Summer Olympic Games begin on July 26. (Photo by Pierre Crom/Getty Images) (Torre Eifel)

8/8 PARIS, FRANCE - JUNE 30: Tourists at Trocadero Plaza admire the Eiffel Tower adorned with Olympic rings, celebrating the upcoming Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, on June 30, 2024 in Paris, France. Paris anticipates over 11 million visitors for the XXXIII Olympic Summer Games, primarily from France, as the city prepares for the event from July 26 to August 11 (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images) (Excitement Builds In Paris For 2024 Olympics)

Os brasileiros na lista dos 100 maiores atletas do século

Marta

Marta é a brasileira mais próxima do início da lista, na 32ª posição. A jogadora já foi eleita seis vezes como a melhor do mundo pela Fifa, além de ter conquistado ao longo de sua carreira os títulos de maior artilheira de todos os tempos da Seleção Brasileira de Futebol e maior artilheira da Copa do Mundo.

"Marta é simplesmente a jogadora mais importante na história do futebol feminino. Nunca haverá outra Marta. Passando por oponentes, vencendo goleiras com um golpe de pé esquerdo, Marta veio do nada — uma família pobre em uma parte remota do Brasil — para legitimar o esporte em lugares onde ele lutava para ser levado a sério", diz o ranking da ESPN.

Ronaldo Fenômeno

Na 87ª posição, Ronaldo Fenômeno é citado como um dos maiores jogadores do futebol masculino no Brasil e no mundo, sobretudo por sua capacidade de aceleração dentro de campo. Hoje aposentado, o atleta foi o mais jovem a ganhar o prêmio Jogador do Ano da Fifa (1996). Até hoje, ele detém o maior recorde de gols em mata-mata da Copa do Mundo, com 10 tentos.

"O Ronaldo original foi provavelmente o atacante mais rápido e poderoso correndo com a bola na história do jogo, capaz de variações de ritmo e de desacelerar, manter a cabeça parada e chutar para o gol com precisão fria. Todas essas virtudes foram melhor vistas no século XX, mas o século XXI surgiu com o melhor enredo", diz o ranking.

Ronaldo Gaúcho

O último brasileiro listado no raking é Ronaldo Gaúcho (Ronaldinho), em 94º lugar. A ESPN ressalta sobretudo os três primeiros anos do jogador pelo Barcelona.

"Entre 2003 e 2006, não houve melhor show no futebol. Houve poucos, se houver, jogadores mais talentosos na história do jogo. Muito brevemente Ronaldinho cativou com sua alegria infantil em suas próprias realizações, lembrando a muitos por que eles se apaixonaram pelo esporte em primeiro lugar", completa a reportagem.

Veja a lista completa dos 100 maiores atletas do século

*A lista foi elaborada pela ESPN Internacional. A matéria pode ser conferida neste link.