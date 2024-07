Nancy Pelosi anuncia apoio à candidatura de Kamala Harris para Presidência dos EUA

A ex-presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou o apoio à candidatura de Kamala Harris à Presidência, um dia depois do presidente, Joe Biden, desistir de seus planos para a reeleição. Para enfrentar o republicano Donald Trump em novembro, Kamala precisa ser confirmada pelo Partido Democrata, o que parece cada vez mais perto de acontecer.

Em comunicado, Pelosi disse que conhece a atual vice-presidente há décadas, e que testemunhou "sua força e coragem como defensora das famílias trabalhadoras, especialmente pelo direito de escolha das mulheres", e que tem "total confiança de que ela nos levará à vitória em novembro".

“Hoje, é com imenso orgulho e otimismo ilimitado em relação ao futuro do nosso país que apoio a vice-presidente Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos. Meu apoio entusiástico a Kamala Harris para presidente é oficial, pessoal e político", escreveu Nancy Pelosi. No sábado, chegou a defender uma primária aberta para definir a chapa em novembro, evitando a consagração imediata da vice-presidente.

Antes do anúncio de que Biden desistiria da corrida pela reeleição, Pelosi sinalizou que estava conversando com o presidente e com lideranças democratas sobre o futuro da corrida, especialmente após o desastroso debate contra Trump, no mês passado. Em uma entrevista no começo de julho, a ex-presidente da Câmara disse que "cabia a Joe [Biden]" decidir se continuaria na disputa.

Na mensagem em que endossou Kamala, Pelosi também homenageou Biden.

"Os EUA foram abençoados pela sabedoria e liderança do presidente Biden. Com amor e gratidão, eu dou minhas saudações ao presidente Biden por sempre acreditar nas possibilidades dos EUA e por dar ao povo as oportunidades de atingirem seus potenciais", escreveu Pelosi. "Como um dos presidentes mais importantes dos EUA, o presidente Biden não só sempre esteve do mesmo lado da história, mas também do lado certo do futuro."

O apoio de Pelosi à candidatura de Kamala é um dos mais importantes desde o anúncio da desistência de Biden, no domingo, e se soma a uma crescente lista de políticos democratas que querem vê-la na disputa contra Trump: segundo levantamento do New York Times, 16 governadores, 36 senadores e 163 deputados a endossaram, além do próprio Biden.

Uma ausência nesse compilado é o ex-presidente Barack Obama. No domingo, ele disse em comunicado que o partido vai navegar "em águas desconhecidas nos próximos dias", ao mesmo tempo que declara ter "uma confiança extraordinária de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual surgirá um candidato notável.”