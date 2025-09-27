IMA-B: o que é e como funciona esse índice de renda fixa da Anbima

As antigas NTN-Bs, que hoje todo mundo conhece como Tesouro IPCA+, são papéis do governo que pagam a inflação mais uma taxa fixa de juros. (Amanda Perobelli/Reuters)
Colaboradora
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12h00.
Quem acompanha o noticiário econômico já percebeu que a inflação é uma preocupação constante dos brasileiros. Com os preços oscilando no supermercado e o poder de compra diminuindo, investidores de todos os perfis procuram formas de proteger seu dinheiro dessa erosão silenciosa que acontece mês a mês.
É nesse contexto que o IMA-B ganha relevância como um termômetro do mercado de títulos protegidos contra a inflação. Criado pela Anbima, a associação que reúne as instituições financeiras do país, esse índice se tornou uma bússola para quem quer entender se está fazendo bons negócios com títulos atrelados ao IPCA.
De forma simples, o IMA-B pode ser explicado como um índice que mostra o desempenho médio de todos os títulos públicos que pagam a inflação mais uma taxa de juros. É como se fosse um termômetro geral desses investimentos que garantem rendimento acima da inflação.
A Anbima calcula esse índice todo dia e divulga o resultado para o mercado. Uma prévia sai ao meio-dia e o número final às 19h, permitindo que investidores e gestores de fundos acompanhem em tempo real como está o mercado de renda fixa atrelada à inflação.
Para entender melhor o índice, é importante conhecer os títulos que fazem parte dele. As antigas NTN-Bs, que hoje todo mundo conhece como Tesouro IPCA+, são papéis do governo que pagam a inflação mais uma taxa fixa de juros. É um investimento que garante poder de compra no futuro.
O IMA-B reúne todos esses títulos em uma única medida. Os papéis mais negociados têm peso maior no índice, fazendo com que ele represente fielmente o que está acontecendo no mercado como um todo.
Existem ainda outras versões específicas do índice, como o IMA-B 5, que acompanha apenas títulos que vencem em até cinco anos. Há também o IMA-B 5+, que se encarrega de analisar os papéis mais longos.
O cálculo do IMA-B segue o método de Laspeyres, uma metodologia usada em vários índices econômicos pelo mundo. Na prática, a Anbima multiplica a quantidade teórica de cada Tesouro IPCA+ pelos seus preços de mercado do dia.
Cada título tem seu peso na carteira e gera um número de pontos no índice. A soma de todos esses pontos resulta no valor final do IMA-B daquele dia. Quando os preços dos títulos sobem, o índice sobe junto; quando caem, o índice também recua. A fórmula do cálculo pode ser vista abaixo.
|Símbolo
|Descrição
|k
|É o número de componentes do índice.
|It
|É o número-índice na data t.
|Qjv
|É a quantidade teórica vigente do título j na carteira.
|Pjt
|É o preço ex-cupom do título j na data t.
|Cjt
|É o valor do cupom pago pelo título j na data t.
Cálculo dos índices IMA, Anbima, 2019
Como não dá para comprar o índice diretamente, os fundos IMA-B surgem como alternativa interessante. Esses fundos replicam a composição do índice, oferecendo uma carteira diversificada com gestão profissional.
Outra forma popular de investir em IMA-B é através dos ETFs (Exchange Traded Fund). São fundos negociados na bolsa que você compra e vende como se fossem ações, com custos baixos de cerca de 0,25% ao ano.
Também dá para montar sua própria carteira comprando Tesouro IPCA+ diretamente. O Tesouro Direto aceita aplicações a partir de R$ 30, democratizando o acesso.
Acompanhar o IMA-B ajuda a entender o humor do mercado. Quando o índice sobe consistentemente, é sinal de que os títulos indexados estão em alta. Quedas bruscas indicam que os juros estão subindo ou que o mercado está preocupado com alguma coisa. Ter um plano estruturado ajuda nessas horas.
Vale também comparar o desempenho do IMA-B com outros investimentos. Se ele está batendo o CDI com folga, pode ser hora de aumentar a exposição. Mas atenção, sempre verifique os custos envolvidos antes de fazer mudanças na carteira.
A Anbima mantém uma família inteira de índices que vale a pena conhecer. O IMA-S acompanha os títulos Selic, mais conservadores. O IRF-M olha para os prefixados, que sobem e descem conforme as expectativas de juros. Há também o IMA Geral, que reúne tudo em uma medida só.
Esses termômetros do mercado ajudam a identificar oportunidades e servem de referência para comparar investimentos. E mesmo quem se interessa por modalidades mais sofisticadas deve conhecer esses índices básicos.