IMA-B: o que é e como funciona esse índice de renda fixa da Anbima

Quem acompanha o noticiário econômico já percebeu que a inflação é uma preocupação constante dos brasileiros. Com os preços oscilando no supermercado e o poder de compra diminuindo, investidores de todos os perfis procuram formas de proteger seu dinheiro dessa erosão silenciosa que acontece mês a mês.

É nesse contexto que o IMA-B ganha relevância como um termômetro do mercado de títulos protegidos contra a inflação. Criado pela Anbima, a associação que reúne as instituições financeiras do país, esse índice se tornou uma bússola para quem quer entender se está fazendo bons negócios com títulos atrelados ao IPCA.

O que é o IMA-B?

De forma simples, o IMA-B pode ser explicado como um índice que mostra o desempenho médio de todos os títulos públicos que pagam a inflação mais uma taxa de juros. É como se fosse um termômetro geral desses investimentos que garantem rendimento acima da inflação.

A Anbima calcula esse índice todo dia e divulga o resultado para o mercado. Uma prévia sai ao meio-dia e o número final às 19h, permitindo que investidores e gestores de fundos acompanhem em tempo real como está o mercado de renda fixa atrelada à inflação.

Relação entre IMA-B, Tesouro IPCA e NTN-B

Para entender melhor o índice, é importante conhecer os títulos que fazem parte dele. As antigas NTN-Bs, que hoje todo mundo conhece como Tesouro IPCA+, são papéis do governo que pagam a inflação mais uma taxa fixa de juros. É um investimento que garante poder de compra no futuro.

O IMA-B reúne todos esses títulos em uma única medida. Os papéis mais negociados têm peso maior no índice, fazendo com que ele represente fielmente o que está acontecendo no mercado como um todo.

Existem ainda outras versões específicas do índice, como o IMA-B 5, que acompanha apenas títulos que vencem em até cinco anos. Há também o IMA-B 5+, que se encarrega de analisar os papéis mais longos.

Como calcular o índice IMA-B na prática

O cálculo do IMA-B segue o método de Laspeyres, uma metodologia usada em vários índices econômicos pelo mundo. Na prática, a Anbima multiplica a quantidade teórica de cada Tesouro IPCA+ pelos seus preços de mercado do dia.

Cada título tem seu peso na carteira e gera um número de pontos no índice. A soma de todos esses pontos resulta no valor final do IMA-B daquele dia. Quando os preços dos títulos sobem, o índice sobe junto; quando caem, o índice também recua. A fórmula do cálculo pode ser vista abaixo.

Símbolo Descrição k É o número de componentes do índice. I t É o número-índice na data t. Qj v É a quantidade teórica vigente do título j na carteira. Pj t É o preço ex-cupom do título j na data t. Cj t É o valor do cupom pago pelo título j na data t.

Cálculo dos índices IMA, Anbima, 2019

Fundos IMA-B: como investir?

Como não dá para comprar o índice diretamente, os fundos IMA-B surgem como alternativa interessante. Esses fundos replicam a composição do índice, oferecendo uma carteira diversificada com gestão profissional.

Outra forma popular de investir em IMA-B é através dos ETFs (Exchange Traded Fund). São fundos negociados na bolsa que você compra e vende como se fossem ações, com custos baixos de cerca de 0,25% ao ano.

Também dá para montar sua própria carteira comprando Tesouro IPCA+ diretamente. O Tesouro Direto aceita aplicações a partir de R$ 30, democratizando o acesso.

Como monitorar o IMA-B e ajustar sua estratégia de renda fixa

Acompanhar o IMA-B ajuda a entender o humor do mercado. Quando o índice sobe consistentemente, é sinal de que os títulos indexados estão em alta. Quedas bruscas indicam que os juros estão subindo ou que o mercado está preocupado com alguma coisa. Ter um plano estruturado ajuda nessas horas.

Vale também comparar o desempenho do IMA-B com outros investimentos. Se ele está batendo o CDI com folga, pode ser hora de aumentar a exposição. Mas atenção, sempre verifique os custos envolvidos antes de fazer mudanças na carteira.

Outros índices de renda fixa da Anbima para acompanhar

A Anbima mantém uma família inteira de índices que vale a pena conhecer. O IMA-S acompanha os títulos Selic, mais conservadores. O IRF-M olha para os prefixados, que sobem e descem conforme as expectativas de juros. Há também o IMA Geral, que reúne tudo em uma medida só.

Esses termômetros do mercado ajudam a identificar oportunidades e servem de referência para comparar investimentos. E mesmo quem se interessa por modalidades mais sofisticadas deve conhecer esses índices básicos.