É melhor crescer dentro da mesma empresa ou ganhar experiência em várias?

O mercado de trabalho brasileiro mudou radicalmente nos últimos anos, e com ele a forma como profissionais encaram suas trajetórias. Se até uma década atrás passar 20 ou 30 anos na mesma empresa era motivo de orgulho, hoje profissionais com cinco anos no mesmo emprego já começam a se questionar se não estão perdendo oportunidades.

Essa mudança de mentalidade reflete uma transformação profunda nas relações de trabalho, onde a promessa de estabilidade deu lugar à busca por experiências diversas e aprendizado acelerado. Mas será que mudar de empresa constantemente é sempre a melhor estratégia, ou existe valor em construir uma presença sólida dentro de uma única organização?

Joaquim Santini, pesquisador e palestrante internacional sobre vida organizacional, conversou com a EXAME sobre o que está em jogo nessa decisão que pode definir os rumos de uma carreira.

Crescer dentro da mesma empresa: vantagens e desvantagens

Ficar muito tempo na mesma empresa traz diversos benefícios para quem quer construir uma carreira sólida. Entre eles, Joaquim aponta que o profissional passa a conhecer bem como a empresa funciona, constrói relacionamentos de confiança e tem a chance de assumir projetos cada vez maiores.

"A permanência em uma única empresa ao longo da carreira sempre foi vista como sinônimo de estabilidade", explica Santini. Apesar disso, o especialista afirma que atualmente essa questão está mais "ambígua", já que também pode sinalizar uma zona de conforto.

"As desvantagens aparecem quando o profissional deixa de se desafiar", alerta o veterano. "Permanecer em um mesmo ambiente por muitos anos pode gerar acomodação, reduzir a capacidade de inovar e limitar o repertório de práticas de mercado".

Prós e contras de ganhar experiência em várias empresas

Se ficar paralisado em uma mesma organização pode reduzir capacidades, mudar de empresa na hora certa pode acelerar e muito o crescimento profissional. A grande questão é analisar o momento e a ação certa para cada carreira.

"Mudanças bem conduzidas entre empresas enriquecem o currículo porque demonstram capacidade de adaptação, versatilidade e aprendizado em contextos diferentes", destaca Santini. "Esse tipo de vivência amplia a visão de mundo, expõe o profissional a múltiplas culturas organizacionais e acelera a maturidade para lidar com ambientes complexos."

É por isso que os recrutadores de hoje veem com bons olhos determinados currículos com várias experiências, na expectativa do profissional conseguir conectar aprendizados de diferentes setores.

Entretanto, existe um limite que não deve ser ultrapassado. "Experiências excessivamente curtas, sem resultados concretos, fragilizam a narrativa", alerta o especialista. "O enriquecimento acontece quando cada passagem deixa um legado claro, seja um projeto entregue, uma habilidade adquirida ou uma promoção conquistada".

O que é mais valorizado pelas empresas na hora da promoção

A diferença entre quem apenas faz bem seu trabalho e quem é considerado para uma promoção está menos nas habilidades técnicas e mais no comportamento no dia a dia. Joaquim Santini explica que as empresas observam atitudes que mostram se a pessoa está pronta para liderar em um nível maior.

Entre as características mais importantes estão entregar resultados sólidos, estar sempre aprendendo coisas novas, saber lidar com pressão, assumir desafios além do que foi pedido e construir bons relacionamentos no trabalho.

"De modo geral, a soma de performance consistente + atitude colaborativa + visão de futuro é o que mais pesa para promoções", afirma o especialista.

Riscos de estagnação e como evitá-los

A história de um profissional dedicado a mesma empresa por mais de 20 anos pode soar bonita, entretanto, existe um risco muito grande no caminho: a estagnação profissional.

"A estagnação não acontece de um dia para o outro", alerta Santini. "Alguns dos sinais mais comuns são: realizar as mesmas tarefas há anos sem o aumento da complexidade, a falta de reconhecimento mesmo entregando bons resultados, a rotina sem desafios ou projetos novos".

Outros sinais ainda incluem o medo de mudança mesmo estando insatisfeito e ver colegas avançando enquanto você fica no mesmo lugar. São esses indicadores que pedem ação rápida para não comprometer a carreira a longo prazo.

"Para evitar a estagnação, é fundamental adotar uma postura de protagonismo", orienta o especialista. "Isso passa por investir em aprendizado, buscar feedbacks, fortalecer habilidades comportamentais, se voluntariar para projetos transversais e construir uma rede de contatos."

E quando a empresa não oferece espaço para crescer, cabe ao próprio profissional buscar por novos caminhos. Santini é categórico ao afirmar que trocar de emprego pode ser a melhor saída nessas situações.

Como avaliar seu perfil e seus objetivos de carreira

Repensar a carreira exige uma análise bem honesta sobre o que realmente importa para cada profissional. Portanto, não existe uma fórmula pronta, mas sim algumas perguntas que ajudam a encontrar o melhor caminho. Joaquim Santini aponta algumas delas:

"Quais são minhas prioridades agora? Crescimento, estabilidade, propósito ou qualidade de vida?";

" O que funciona e o que não funciona na minha carreira atual? Quais aspectos me trazem energia e quais me drenam?" ;

" Minha insatisfação é passageira ou estrutural? Estou apenas em uma fase difícil ou em um caminho que não faz sentido para mim?" .

Outras reflexões importantes também incluem avaliar se a carreira está afetando a saúde ou o bem-estar e identificar paixões que ainda não foram exploradas.

A chave do sucesso, seja ficando na mesma empresa ou mudando, está em planejar com cuidado e se conhecer bem. O importante é continuar aprendendo e se desafiando, sempre focando no desenvolvimento pessoal e profissional.