Como funcionam os fundos de ações?

Os fundos de ações são uma opção para quem deseja investir na bolsa de valores sem precisar escolher individualmente quais empresas comprar. Geridos por profissionais, eles oferecem praticidade e a oportunidade de diversificar seus investimentos, mesmo com valores iniciais acessíveis. Entenda como funcionam, seus benefícios, riscos e para quem são indicados.

Quais são os tipos de fundos de ações?

Os fundos podem variar de acordo com a estratégia de investimento, proporcionando opções para diferentes perfis de risco e objetivos. Conheça os principais:

1. Fundos ativos

Têm como objetivo superar o índice de referência, como o Ibovespa, por meio de uma gestão criteriosa. O gestor analisa o mercado para identificar ações com maior potencial de valorização.

Têm alto risco, devido à exposição ao mercado e às decisões estratégicas do gestor. Por isso, é indicado para pessoas arrojadas que aceitam maior risco em troca de maior potencial de retorno.

Um exemplo prático é um fundo que aposta em empresas de setores emergentes, como tecnologia ou energia renovável.

2. Fundos passivos (indexados)

Fundos passivos simplesmente replicam o desempenho de um índice de mercado, como o Ibovespa ou IBrX-100. Neste caso, o gestor aloca os recursos de forma proporcional à composição do índice. A principal vantagem é o menor custo de administração devido à gestão simplificada.

O risco é moderado — já que o fundo acompanha as variações do mercado — e a aplicação é indicada para aqueles que desejam acompanhar o mercado com menor custo e sem preocupações com estratégias complexas.

3. Fundos setoriais

São focados em ações de empresas de um setor específico, como saúde, tecnologia ou energia. Direcionam os recursos, aproveitando oportunidades de crescimento concentradas. O risco é alto, pois o desempenho depende do sucesso daquele área. Sendo assim, é mais indicado para investidores mais destemidos e que tenham conhecimento prévio do segmento.

4. Fundos de small caps

Investem em ações de empresas de menor capitalização e apostam no crescimento acelerado destas que tendem a ter mais espaço para valorização. O risco é muito alto, devido à volatilidade dessas ações, e a aplicação é indicada para investidores experientes que buscam retornos expressivos ao longo prazo.

Como é feita a alocação de ativos em um fundo de ações?

A alocação de ativos em fundos de ações segue critérios definidos pela política de investimentos do fundo, que é detalhada em seu regulamento. De modo geral, funciona assim:

Diversificação como estratégia

O gestor distribui os recursos em ações de diferentes empresas, setores ou até geografias para reduzir o risco. Exemplo: um fundo pode investir em 20 a 50 ações para evitar concentração excessiva em uma única empresa.

Proporção obrigatória em ações

Pela legislação brasileira, ao menos 67% do patrimônio do fundo deve ser alocado em ações negociadas na bolsa. Os 33% restantes podem ser direcionados para ativos de renda fixa ou mantidos em caixa para liquidez.

Estratégias ativas ou passivas

Fundos ativos usam análises técnicas e fundamentalistas para escolher ações. Já os passivos apenas replicam índices pré-definidos. A dica é sempre ler o regulamento do fundo para entender como os recursos são alocados e quais são os critérios de escolha.

Quanto rende um fundo de ações?

Antes de investir, também é importante entender o que o rendimento varia de acordo com o desempenho do mercado acionário, a estratégia do gestor e os custos do fundo.

Fundos ativos: Podem superar o índice de referência (Ibovespa) em períodos de alta, mas também podem performar abaixo em momentos de baixa ou em caso de decisões erradas;

Podem superar o índice de referência (Ibovespa) em períodos de alta, mas também podem performar abaixo em momentos de baixa ou em caso de decisões erradas; Fundos passivos: Seu rendimento reflete diretamente o índice que replicam. Se o Ibovespa sobe 10% no ano, o fundo terá rendimento próximo a esse valor, descontadas as taxas;

Seu rendimento reflete diretamente o índice que replicam. Se o Ibovespa sobe 10% no ano, o fundo terá rendimento próximo a esse valor, descontadas as taxas; Custos impactam o rendimento: Taxa de administração: Varia entre 1% e 3% ao ano. Taxa de performance: Geralmente aplicada se o fundo superar o índice de referência.



Veja um exemplo prático: um fundo que supera o Ibovespa em 5% pode render 15% no ano, enquanto outro que segue o índice renderá em torno de 10%. Saber administrar riscos pode ser o diferencial para lucrar mais em um determinado tempo.

Quais são as vantagens e os riscos dos fundos de ações?

Entre as principais vantagens deste tipo de investimento está a diversificação e a liquidez, uma vez que muitos permitem o resgate em poucos dias úteis. Também existem opções para aqueles que desejam começar com valores mais baixos. Com aportes mínimos a partir de R$ 100, já é possível investir de forma prática.

As desvantagens, por sua vez, ficam por conta das taxas altas que podem comprometer parte dos ganhos e da alta volatilidade, já que as as ações são sujeitas a flutuações diárias, podendo gerar perdas no curto prazo.

Por que você deve saber disso?

Entender como funcionam os fundos de ações é essencial para tomar decisões financeiras mais estratégicas. Eles oferecem uma forma acessível e diversificada de investir no mercado acionário, mesmo para quem não tem experiência.

Além disso, os fundos podem ser uma ferramenta poderosa para aumentar o patrimônio no longo prazo, desde que os riscos sejam bem avaliados. Com informação e planejamento, é possível aproveitar o potencial da bolsa de valores de forma prática e segura.