Quanto rendem R$ 10 mil investidos no Tesouro Selic em 1 ano?

Investir no Tesouro Selic é uma alternativa acessível e segura para quem deseja começar no mercado financeiro. Com liquidez diária e rendimento superior à poupança, é um dos títulos públicos mais procurados. Descubra quanto rende aplicar R$ 10.000 no Tesouro Selic com a taxa Selic atualmente em 12,25% ao ano (janeiro de 2025) e veja como ele se compara a outras opções de baixo risco.

O que é o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo brasileiro, atrelado à taxa Selic — a taxa básica de juros da economia. Seu rendimento é calculado com base na variação da Selic, que atualmente está em 12,25% ao ano.

Cálculo do rendimento anual:

Rendimento bruto anual: 12,15% (descontando o fator redutor do Tesouro, de 0,1 ponto percentual abaixo da Selic).

12,15% (descontando o fator redutor do Tesouro, de 0,1 ponto percentual abaixo da Selic). Valor bruto acumulado: R$ 11.215 (12,15% sobre R$ 10.000).

R$ 11.215 (12,15% sobre R$ 10.000). Descontos: Imposto de Renda: 17,5% sobre o rendimento para aplicações de até um ano. Taxa da B3: 0,25% ao ano sobre o valor investido.



Após os descontos, o rendimento líquido seria de aproximadamente R$ 10.977,38, resultando em um ganho líquido de cerca de R$ 977,38 em 12 meses.

Comparação com a poupança

A poupança, embora segura e isenta de impostos, rende menos que o Tesouro Selic. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança segue a regra de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial), que atualmente está próxima de zero.

Cálculo do rendimento na poupança:

Rendimento bruto anual: 6,17% sobre R$ 10.000, totalizando R$ 617.

6,17% sobre R$ 10.000, totalizando R$ 617. Valor acumulado: R$ 10.617 após 12 meses.

O Tesouro Selic oferece rendimento líquido maior do que a poupança, mesmo com a tributação.

O Tesouro Selic é um investimento seguro?

Sim, o Tesouro Selic é considerado um dos investimentos mais seguros disponíveis. Por ser emitido pelo Tesouro Nacional, ele apresenta risco quase zero, já que o Governo Federal é responsável pelo pagamento.

Além disso, o Tesouro Selic possui liquidez diária, o que significa que você pode resgatar o valor aplicado a qualquer momento e recebê-lo no próximo dia útil. Por ser menos volátil, é ideal para formar uma reserva de emergência ou para investidores que priorizam segurança e estabilidade.

Como investir no Tesouro Selic?

O processo é simples e pode ser feito pela internet, em poucos passos:

Abra uma conta em uma instituição habilitada (banco ou corretora). Cadastre-se no Tesouro Direto. Transfira o dinheiro para sua conta de investimento. Escolha o título mais adequado (como o Tesouro Selic). Faça a compra do título. Acompanhe seu investimento.

Outras alternativas seguras de investimento

Se você busca diversificar, outras opções de baixo risco também podem ser consideradas:

CDBs (Certificados de Depósito Bancário):

Garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos) até R$ 250.000.

Rendimentos que podem superar 100% do CDI, sendo maiores que o Tesouro Selic em muitos casos.

LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio):

Isentos de IR para pessoas físicas.

Também garantidos pelo FGC.

Fundos de renda fixa conservadora:

Reúnem ativos como Tesouro Selic e CDBs.

Boa alternativa para diversificar com baixo risco.

Entre os investimentos seguros, qual rende mais?

CDBs que pagam 100% ou mais do CDI geralmente oferecem maior rentabilidade líquida em relação ao Tesouro Selic.

Exemplo:

Um CDB que rende 105% do CDI pode alcançar cerca de 1,05% ao mês líquido, superando o Tesouro Selic, que rende aproximadamente 1,01% líquido ao mês.

Apesar disso, o Tesouro Selic tem liquidez diária, tornando-o mais indicado para reservas de emergência.

Por que você deve saber sobre isso?

Entender o funcionamento e o rendimento do Tesouro Selic é essencial para quem deseja investir com segurança e rentabilidade. Ele é uma excelente escolha para quem busca estabilidade ou quer começar a investir com baixo risco.

Além disso, comparar diferentes alternativas de renda fixa permite maximizar o retorno do seu dinheiro, ajudando você a atingir seus objetivos financeiros de forma eficiente e tranquila.