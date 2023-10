Warren Buffett: um dos primeiros acionistas da Berkshire Hathaway entra para a Forbes 400

Que Warren Buffett é a maior lenda no mundo dos investimentos e é hoje uma das pessoas mais ricas do mundo por conta disso não é novidade. Afinal, as ações da Berkshire Hathaway tiveram uma valorização de 4.000.000% desde que se tornou CEO, há mais de 50 anos. Mas não foi somente ele que enriqueceu: um dos primeiros acionistas da companhia acaba de integrar a Forbes 400, com uma fortuna avaliada em US$ 3 bilhões.

Nesta semana, a revista de negócios divulgou a lista com os americanos mais ricos do ano e Stewart Horejsi apareceu na 379º posição. No ranking, o próprio Buffett figura uma colocação de destaque, sendo a quarta pessoa mais rica do país, com uma fortuna avaliada em US$ 121 bilhões.

Embora esteja na lista de bilionários deste ano, foi em 1980 que Horejsi começou a investir na Berkshire. À Bloomberg, em 2013, o investidor revelou que estava frustrado com os rumos pelos quais os negócios de sua família passavam. Porém, as coisas mudaram quando a leitura do livro “The Money Masters” o fez conhecer a trajetória de Buffett.

Ele prontamente comprou 300 ações, cujos preços variavam entre US$ 265 e US$ 330, e aumentou gradualmente sua participação. Horejsi chegou a possuir 5,8 mil ações da Berkshire, mas reduziu para 4,3 mil papéis a partir de 1998. Hoje, o preço das ações Classe A da empresa de Buffett vale US$ 522 mil cada, o que representa uma fortuna de US$ 2,2 bilhões para a participação de Horejsi.

Como Buffett enriqueceu seus acionistas?

A estratégia usada por Buffett para prosperar — e indiretamente enriquecer acionistas como Horejsi — foi de fazer aquisições, investir em ações e fechar mais negócios. Atualmente, o conglomerado tem uma capitalização de mercado de US$ 750 bilhões e comanda mais de US$ 1 trilhão em ativos.

Ao todo, o 379° da Forbes participou de mais de 30 reuniões anuais da Berkshire Hathaway, incluindo algumas das primeiras, nas quais menos de uma dúzia de acionistas se sentaram em cadeiras dobráveis ​​de uma cafeteria. Hoje, milhares de pessoas chegam à cidade natal de Buffett, em Omaha, Nebraska, lotando o centro de convenções.

O presidente da Berkshire recomenda investir em empresas de alta qualidade e manter as suas ações a longo prazo. O crescimento da fortuna de Horejsi sustenta a sua filosofia.