Lula faz novos exames seis dias após acidente doméstico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Hospital Sírio Libanês na manhã desta sexta-feira para uma ressonância magnética. Ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada no sábado e feriu a parte de trás da cabeça.

Com a queda, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics, e está despachando do Palácio da Alvorada, e não do Palácio do Planalto.

As avaliações médicas são feitas diariamente. Já os últimos exames de imagem foram feitos por Lula na terça-feira. Eles constataram que o quadro de saúde do presidente é estável. Retomada dos trabalhos

O presidente está autorizado pela equipe médica a seguir com suas agendas de reuniões e despachos normalmente no Palácio da Alvorada. Nesta quinta-feira, a agenda dele prevê um encontro com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Jorge Messias (AGU), para tratar sobre o acordo de repactuação de Mariana.