Companhia aérea testa sinal sonoro para evitar fura-filas em embarques

American Airlines deu início a testes de uma nova tecnologia que visa organizar o embarque e coibir passageiros que tentam furar a fila, prática que se tornou comum nos aeroportos americanos e costuma atrapalhar o processo de embarque. A companhia anunciou que o sistema emite um alerta sonoro quando um passageiro tenta embarcar antes do grupo designado, ajudando o agente de portão a identificar a infração. O objetivo é melhorar a experiência dos passageiros e assegurar o benefício de embarque prioritário para aqueles que pagaram por ele ou que têm direito à prioridade.

De acordo com o The New York Times, os testes do novo sistema estão sendo realizados em três aeroportos dos Estados Unidos: olbuquerque International Sunport, no Novo México; Tucson International Airport, no Arizona; e Ronald Reagan Washington National Airport, na Virgínia. Segundo a American Airlines, o sistema está em fase inicial, mas os resultados têm sido positivos até o momento. A companhia destacou que a tecnologia ajuda os funcionários a manter um fluxo de embarque mais fluido, reduzindo a necessidade de intervir diretamente, o que muitas vezes gera confrontos entre passageiros e funcionários.

Especialistas de viagem afirmam que o problema dos “furões de fila” cresceu nos últimos anos, impulsionado por fatores como o aumento das taxas de despacho de bagagens e a busca por espaço para bagagens de mão no compartimento superior da aeronave. Com as companhias aéreas cobrando valores elevados pelo despacho, muitos passageiros evitam enviar malas ao porão e priorizam bagagens de mão, o que, por sua vez, cria a urgência de embarcar antes para garantir espaço.

Quebra de regras

“Hoje, vemos mais passageiros tentando embarcar antes do grupo justamente para assegurar espaço para a bagagem. E, com isso, eles acabam lotando o portão de embarque”, explica Scott Keyes, fundador do app Going.com, ao The New York Times, que avisa sobre passagens aéreas promocionais. O sistema de alerta sonoro, segundo Keyes, oferece uma maneira mais sutil e eficaz de controlar o embarque, sem sobrecarregar o agente de portão. Ele também acredita que a nova tecnologia pode reduzir confrontos e facilitar a organização para os funcionários da companhia aérea.

Clint Henderson, gerente do site de dicas de viagens The Points Guy, observa que muitos passageiros que se adiantam sabem que estão quebrando as regras, mas têm se aproveitado da falta de fiscalização rigorosa nas filas de embarque. “É comum vermos pessoas tentando embarcar antes, e esse sistema é uma maneira eficiente de desincentivar essas práticas e manter as filas livres para quem está na vez”, comenta Henderson.

Nas redes sociais, a recepção ao sistema tem sido positiva. Um usuário relatou em uma postagem que foi “satisfatório ver passageiros tentando furar a fila sendo expostos” em público. A American Airlines também destacou estar satisfeita com os resultados e afirmou que está estudando a possibilidade de ampliar o uso da tecnologia em outros aeroportos futuramente, como forma de otimizar o embarque em toda a sua malha de voos. O sistema de alerta, ainda em testes, faz parte de uma estratégia maior da companhia para melhorar a experiência de seus passageiros, especialmente aqueles que buscam a conveniência e o conforto de um embarque prioritário.