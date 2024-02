Jensen Huang, fundador da Nvidia, fica R$ 41,5 bilhões mais rico em menos de 24 horas

Poucas horas após a Nvidia soltar o balanço do quarto trimestre de 2024, lá está Jensen Huang liderando a lista de maior crescimento em valor de fortuna. Desde a explosão da inteligência artificial generativa, a partir do ChatGPT, da OpenAI, essa tem sido uma dinâmica recorrente para o bilionário de origem taiwanesa.

O executivo é CEO e fundador da Nvidia, a fabricante de chips que detém um forte domínio no mercado de dispositivos para IA. Uma vantagem competitiva e tanto no momento de expansão das soluções de AI generativa, que demandam produtos com alta capacidade computacional.

O que impulsionou a fortuna do bilionário

Nesta quarta-feira, 21, a empresa divulgou os seus números do quarto trimestre e o fechamento de 2023. A receita trimestral, de US$ 22,1 bilhões, foi mais do que o triplo observado no mesmo período do ano passado.

E o lucro, no quarto trimestre fiscal encerrado em janeiro de 2024, de US$ 12,28 bilhões, crescimento de 769% em relação ao US$ 1,41 bilhão apresentado um ano antes. O resultado ficou bem acima do projetado pelo mercado - US$ 10,8 bilhões.

Como era de se esperar, os números animaram os investidores. Os papéis da empresa, com mais de 400% ao longo dos últimos 12 meses, sobem mais de 15% nesta quinta-feira, 22, na Nasdaq, negociados a US$ 777, 35.

Enquanto isso, Huang acumula ganhos de 8,4 bilhões de dólares, o equivalente a 41,5 bilhões de reais. A estimativa, de acordo com números do ranking de bilionários da Forbes, colocam o bilionário na 21ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio de US$ 68,2 bilhões.

Em janeiro de 2023, quando o mercado ainda calculava os potenciais efeitos da IA generativa, Huang tinha pouco mais de 13 bilhões de dólares.

De acordo com números de mercado, ele detém 3,5% de participação na Nvidia, contabilizando ativos em seu nome e de fundos familiares.

A companhia atualmente é a terceira mais valiosa dos Estados Unidos, atrás apenas da Apple e Microsoft, e tem liderado a corrida com a IA generativa. Com a valorização atual das ações, está avaliada em US$ 1,90 trilhão.

Qual é a história de Jensen Huang

O bilionário nasceu em Taiwan, mudou para a Tailândia e chegou aos Estados Unidos aos 9 anos, onde a família se estabeleceu. Formado em ciência da computação e design de chips, criou a Nvidia com Chris Malachowsky e Curtis Priem, em 1993, porque queriam aprimorar os gráficos de jogos de PC.

Eles pegaram a fase bem inicial do mercado, mas viram o potencial de crescimento, acreditando que uma nova onda estava chegando para o setor. A tecnologia de unidades de processador gráfico (GPUs) desenvolvida pela Nvidia permitiu que as máquinas produzissem imagens detalhadas e limpas em velocidades ultrarrápidas.

Atualmente, os produtos da companhia são usados para diferentes funcionalidades e serviços, incluindo consoles de jogos, veículos autônomos e robótica. A Nvidia tem mais de 35 mil clientes, entre elas empresas do porte do Google, Mercedes-Benz, Meta e Amazon. Huang ocupa a posição de CEO desde o início da operação.