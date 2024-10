Pé-de-meia: Caixa inicia pagamento de outubro na segunda-feira; veja calendário

A Caixa inicia, na segunda-feira, 28, o pagamento da parcela de outubro do Programa Pé-de-Meia, do governo federal. A parcela, no valor de R$ 200, será creditada em conta Poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos estudantes. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. Confira o calendário abaixo:

Calendário de pagamento

Veja calendário abaixo:

Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro e Fevereiro 28 de outubro Março e Abril 29 de outubro Maio e Junho 30 de outubro Julho e Agosto 31 de outubro Setembro e Outubro 1º de novembro Novembro e Dezembro 4 de novembro

A Caixa desempenha dois papéis no Programa. Enquanto agente operador do Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (FIPEM), o banco é responsável pela gestão dos recursos. Além disso, como agente financeiro, é responsável pela abertura das contas e disponibilização dos incentivos aos estudantes indicados pelo Ministério da Educação, gestor do Programa.

Sobre o programa

O Pé-de-Meia prevê pagamento de incentivo aos alunos que apresentarem frequência escolar adequada e que atendam às demais condições do programa. Além das parcelas mensais, haverá um bônus anual no valor de R$ 1.000, desde que o estudante seja aprovado no ano escolar. Este bônus será disponibilizado ao estudante na conclusão do ensino médio.

Caso o estudante faça o Enem ao final do 3º ano, será concedido valor adicional, de R$ 200, pago em parcela única.

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do Programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

Mais informações sobre o Programa podem ser consultadas no site do Ministério da Educação e no site do banco.