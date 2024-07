Amortização: o que é, tipos e como funciona?

A amortização é um conceito financeiro crucial para quem possui ou pretende adquirir um financiamento, seja ele imobiliário, de veículo ou qualquer outro tipo de empréstimo. Compreender o que é amortização, os tipos existentes e como ela funciona pode ajudar a gerenciar melhor as finanças e a planejar o pagamento de dívidas de forma mais eficiente.

O que é amortização?

Amortização é o processo de pagamento gradual de uma dívida por meio de parcelas periódicas. Cada parcela paga abate uma parte do valor principal do empréstimo (a quantia originalmente emprestada) e uma parte dos juros cobrados pelo credor. O objetivo é liquidar a dívida ao final do período acordado.

Tipos de amortização

Existem vários métodos de amortização, cada um com características específicas. Os mais comuns são:

Sistema de Amortização Constante (SAC)

No SAC, a amortização do principal é constante, o que significa que a parte da parcela referente ao valor principal permanece a mesma ao longo do tempo. No entanto, como os juros são calculados sobre o saldo devedor, as parcelas totais começam altas e diminuem gradualmente.

Vantagem : Parcelas decrescentes ao longo do tempo.

: Parcelas decrescentes ao longo do tempo. Desvantagem: Parcelas iniciais mais altas, o que pode comprometer o orçamento no início do contrato.

Tabela Price

Também conhecido como sistema francês de amortização, a Tabela Price tem parcelas fixas durante todo o período do financiamento. No início, a maior parte da parcela é composta por juros, mas ao longo do tempo, a parte referente à amortização do principal aumenta.

Vantagem : Parcelas fixas, facilitando o planejamento financeiro.

: Parcelas fixas, facilitando o planejamento financeiro. Desvantagem: Maior pagamento de juros ao longo do tempo, especialmente nos primeiros anos.

Sistema de Amortização Crescente (SACRE)

No SACRE, as parcelas aumentam ao longo do tempo. Este sistema é menos comum e combina características do SAC e da Tabela Price, começando com parcelas mais baixas que crescem periodicamente.

Vantagem : Parcelas iniciais mais baixas, facilitando a entrada no financiamento.

: Parcelas iniciais mais baixas, facilitando a entrada no financiamento. Desvantagem: Aumento das parcelas ao longo do tempo, o que pode dificultar o planejamento financeiro futuro.

Como funciona a amortização?

A amortização funciona através do pagamento de parcelas periódicas que incluem uma parte do principal e uma parte dos juros. A forma como esses valores são distribuídos nas parcelas varia de acordo com o tipo de amortização escolhido.

Principal : É a quantia original emprestada que precisa ser devolvida.

: É a quantia original emprestada que precisa ser devolvida. Juros: São os encargos cobrados pelo credor pelo empréstimo do dinheiro.

Ao pagar cada parcela, o saldo devedor é reduzido, diminuindo os juros cobrados nas parcelas subsequentes. Esse processo continua até que a dívida seja totalmente quitada.

Exemplos Práticos

SAC: Se você pega um empréstimo de R$ 100.000, com um prazo de 10 anos e uma taxa de juros de 10% ao ano, a parcela inicial será maior e diminuirá ao longo do tempo, pois a amortização do principal é constante e os juros são calculados sobre o saldo devedor. Tabela Price: Com as mesmas condições, você terá parcelas fixas durante todo o período, mas a composição das parcelas mudará, começando com uma maior proporção de juros e, gradualmente, uma maior proporção de amortização do principal. SACRE: As parcelas começam baixas e aumentam ao longo do tempo, o que pode ser benéfico no início, mas pode representar um desafio à medida que as parcelas crescem.

Por que você deve entender sobre amortização

Entender a amortização e seus diferentes tipos é essencial para tomar decisões financeiras informadas ao contratar um empréstimo ou financiamento. Escolher o método de amortização adequado pode impactar significativamente o seu planejamento financeiro e a sua capacidade de manter as finanças sob controle. Analise suas necessidades e capacidade financeira antes de optar por um sistema de amortização específico.