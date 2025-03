Ações: entenda a diferença entre OP e PN

As ações são uma das formas mais comuns de investimento no mercado financeiro, permitindo que indivíduos adquiram uma fração de empresas e participem de seu crescimento e lucros.

No Brasil, elas podem ser divididas em duas categorias principais: ações ordinárias (ON) e ações preferenciais (PN), e a principal diferença entre elas está no direito de voto e na prioridade na distribuição de dividendos.

Compreender essas diferenças é fundamental para quem deseja investir no mercado de capitais, pois isso pode impactar diretamente os direitos do acionista e a rentabilidade dos investimentos. Entenda melhor sobre o assunto.

O que são ações ordinárias?

As ações ordinárias são aquelas que dão ao investidor o direito de votar nas assembleias gerais das empresas. Elas permitem a participação ativa na governança corporativa, já que o detentor da ação tem direito a influenciar decisões estratégicas, como a eleição de diretores e a aprovação de mudanças importantes na companhia.

Estas são mais comuns em empresas que desejam manter o controle sobre as decisões da organização, dando mais poder de voto aos acionistas. Contudo, em termos de dividendos, os acionistas de ações ordinárias não têm prioridade. Isso significa que, em situações onde a empresa distribui lucros, quem tem ações preferenciais costuma ser favorecido.

Vantagens:

Direito de voto : O principal atrativo das ações ordinárias é o direito de participação nas decisões da empresa, o que pode ser crucial para quem busca influenciar a estratégia da companhia.

: O principal atrativo das ações ordinárias é o direito de participação nas decisões da empresa, o que pode ser crucial para quem busca influenciar a estratégia da companhia. Valorização do capital: Como as ações ordinárias podem refletir mais diretamente o desempenho da empresa, o acionista pode se beneficiar mais com a valorização do preço da ação a longo prazo.

Desvantagens:

Menor prioridade em dividendos: Os acionistas de ações ordinárias têm menor prioridade na distribuição dos lucros, o que pode impactar negativamente o rendimento desses investidores em empresas com foco no pagamento de dividendos.

O que são ações preferenciais?

As ações preferenciais são aquelas que, como o próprio nome sugere, conferem prioridade na distribuição de dividendos. Essas ações não dão direito a voto nas assembleias gerais, mas garantem que seus detentores recebam os lucros da empresa antes dos acionistas de ações ordinárias. Isso pode ser vantajoso para investidores que buscam rendimento constante através de dividendos.

Essas ações são comuns em empresas que buscam atrair investidores focados em lucro imediato e que não se importam tanto em participar da gestão da companhia.

Vantagens:

Prioridade na distribuição de dividendos : Os acionistas de ações preferenciais têm direito a receber dividendos antes dos acionistas de ações ordinárias.

: Os acionistas de ações preferenciais têm direito a receber dividendos antes dos acionistas de ações ordinárias. Menor risco em termos de rendimento: Como os dividendos são pagos primeiro para os acionistas preferenciais, esse tipo de ação pode ser considerado uma opção mais segura para quem busca rendimentos regulares.

Desvantagens:

Ausência de direito de voto : Ao contrário das ações ordinárias, quem possui ações preferenciais não tem direito de influenciar as decisões da empresa, como a eleição de membros da diretoria ou mudanças importantes nas operações.

: Ao contrário das ações ordinárias, quem possui ações preferenciais não tem direito de influenciar as decisões da empresa, como a eleição de membros da diretoria ou mudanças importantes nas operações. Valorização limitada: Apesar de ser uma opção estável para quem deseja receber dividendos, as ações preferenciais têm menos potencial de valorização no longo prazo, já que não participam da governança corporativa.

Quais são as diferenças entre ações preferenciais de classe A e B?

As ações preferenciais de classe A e de classe B variam em alguns aspectos específicos. A principal diferença entre elas é o direito de voto: em algumas empresas, as ações preferenciais de classe A ainda concedem algum direito de voto em determinadas situações, como em assembleias extraordinárias. Contudo, em sua maioria, esse direito é restrito ou limitado a circunstâncias específicas.

As ações de classe B, por sua vez, são totalmente desprovidas de direito de voto, exceto em situações excepcionais previstas pelo estatuto da empresa. Esse tipo de ação é mais comum em empresas que não desejam permitir que investidores externos tenham influência nas decisões corporativas.

Quais são as principais diferenças entre ordinárias e preferenciais?

Além do direito ao voto, as principais diferenças entre ambas ações estão ligadas aos direitos dos acionistas e à forma como eles são recompensados. Veja:

Distribuição de dividendos:

Ações ordinárias não têm prioridade na distribuição de dividendos. Ou seja, os acionistas preferenciais recebem antes, caso a empresa distribua lucros.

não têm prioridade na distribuição de dividendos. Ou seja, os acionistas preferenciais recebem antes, caso a empresa distribua lucros. Ações preferenciais garantem prioridade na distribuição de dividendos, o que pode ser mais vantajoso para investidores que buscam rendimento regular.

Reivindicação de ganhos em caso de liquidação:

Em caso de liquidação da empresa, os acionistas de ações ordinárias têm direito a uma parte dos ativos após o pagamento das dívidas e dos acionistas preferenciais.

Já os preferenciais têm prioridade na distribuição dos ativos, ou seja, recebem antes de qualquer acionista ordinário, mas podem ter um valor de resgate inferior ao das ações ordinárias em determinadas situações.