Descubra quanto juntar por mês para fazer uma viagem internacional daqui a dois anos

Realizar uma viagem internacional exige planejamento, e começar a poupar com antecedência pode fazer toda a diferença. Com dois anos para acumular o valor necessário, escolher os investimentos certos pode garantir que seu dinheiro trabalhe a seu favor.

Com a Selic em 13,25% ao ano, opções de renda fixa como CDBs, Tesouro Direto e fundos DI oferecem rentabilidade atrativa, tornando mais fácil atingir a meta sem precisar guardar todo o dinheiro na poupança ou depender de crédito.

Quanto juntar por mês para viajar em dois anos?

O valor a ser economizado depende do destino, tempo de estadia e estilo da viagem. Veja três cenários estimados:

Viagem econômica (América do Sul, mochilão, hospedagem simples) → R$ 20 mil

→ R$ 20 mil Viagem intermediária (Europa ou EUA, conforto moderado) → R$ 40 mil

→ R$ 40 mil Viagem de luxo (destinos premium, hotéis de alto padrão) → R$ 70 mil

Considerando um investimento de renda fixa com rentabilidade líquida estimada de 1% ao mês (próxima ao CDI atual), os aportes mensais seriam:

Para R$ 20 mil → R$ 750/mês

→ R$ 750/mês Para R$ 40 mil → R$ 1.500/mês

→ R$ 1.500/mês Para R$ 70 mil → R$ 2.600/mês

Caso já tenha um valor inicial guardado, os aportes mensais podem ser reduzidos. Por exemplo, começando com R$ 10 mil, a necessidade de poupança mensal cai para R$ 500, R$ 1.250 ou R$ 2.200, respectivamente.

Onde investir para alcançar a meta?

Com um prazo de dois anos, o ideal é investir em opções de renda fixa com boa rentabilidade e liquidez. As melhores alternativas são:

1. Tesouro Selic

Por que escolher? Segurança e liquidez diária.

Segurança e liquidez diária. Rendimento estimado? Próximo de 100% da Selic (13,25% ao ano).

2. CDBs pós-fixados

Por que escolher? Rentabilidade superior à poupança, com opções que pagam 100% a 110% do CDI .

Rentabilidade superior à poupança, com opções que pagam . Atenção! Verifique se há carência para resgate antes do prazo desejado.

3. Fundos DI e de renda fixa

Por que escolher? Alternativa prática e diversificada para quem quer delegar a gestão dos investimentos.

Alternativa prática e diversificada para quem quer delegar a gestão dos investimentos. Taxas? Fique atento às taxas de administração, que podem reduzir a rentabilidade.

Cuidados ao investir para uma viagem

Evite investimentos de risco : ações e criptomoedas podem oscilar muito e comprometer o valor acumulado.

: ações e criptomoedas podem oscilar muito e comprometer o valor acumulado. Compre moeda estrangeira aos poucos : o câmbio pode variar, então fazer compras fracionadas reduz o impacto de altas repentinas.

: o câmbio pode variar, então fazer compras fracionadas reduz o impacto de altas repentinas. Prefira investimentos com liquidez: o dinheiro precisa estar disponível na data planejada para a viagem.

Com dois anos de planejamento e investimentos bem escolhidos, é possível juntar o valor necessário para uma viagem internacional sem comprometer o orçamento. Usar a Selic elevada a seu favor e optar por renda fixa segura permite acumular dinheiro com eficiência, garantindo que seu sonho de viajar se torne realidade.