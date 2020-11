G20: lidar com mudanças climáticas está entre desafios mais urgentes

No comunicado da reunião de cúpula encerrada neste domingo, 22, o grupo das 20 principais economias do mundo, o G20, reforça que a pauta ambiental é um dos grandes desafios da atualidade. A visão do grupo é de que a recuperação da economia global no pós-pandemia deve incluir o cuidado ambiental em seu espectro.

“Lidar com as mudanças climáticas está entre os desafios mais urgentes do nosso tempo”, afirma o texto, divulgado no início da tarde do domingo (pelo horário de Brasília). Neste quesito, o grupo de países estabelece seu alinhamento a compromissos relacionados tanto à poluição dos oceanos quanto a do ar.

No segundo ponto, o G20 afirma que mantém seu compromisso com o acesso amplo à energia por parte da população, dentro dos chamados 3E+S (em inglês), ou seja: a energia deve ser segura, eficiente, estável e ambientalmente correta.

“Nós reafirmamos o nosso compromisso conjunto na racionalização e desativação, a médio prazo, de subsídios a combustíveis fósseis e ineficientes que encorajem um consumo gerador de resíduos”, afirma o texto.

O G20 afirma que reconhece a importância de reduzir as emissões de gás carbônico, provocadas em especial pela queima de combustíveis fósseis. O grupo reitera, ainda, seu suporte à batalha contra os desafios ambientais de maior urgência, como a mudança climática e a perda de biodiversidade.