Carro elétrico que carrega em 5 min? Em breve, será possível

Quer comprar um carro elétrico, mas tem medo de ficar sem bateria na estrada? Seus problemas acabaram. Uma série de startups está desenvolvendo um tipo de bateria que recarrega em apenas 5 minutos, tempo inferior ao de uma parada no posto de combustíveis.

A israelense StoreDot está trabalhando, atualmente, em mais de 100 protótipos. O segredo da tecnologia é a substituição do grafite utilizado no ânodo da bateria, ou seja, em seu eletrodo negativo, por silício.

Segundo o fundador da companhia, Doron Myersdorf, essa simples modificação permite reduzir o tempo de carregamento de algumas horas, como no caso dos modelos da Tesla, para alguns minutos. Mas, apesar da tecnologia já ser, teoricamente, viável, levará até 5 anos para que o produto esteja pronto para o mercado.

Outra inovação nessa área vem do automobilismo. A geração 2022 de carros da Formula E, categoria que só aceita veículos elétricos monoposto, virá equipada com um conjunto de bateria e carregador capaz de recarregar um Model S, da Tesla, em 10 minutos. Os carros serão carregados durante a corrida e a expectativa é de que as paradas sejam tão rápidas quanto na Fórmula 1, mesmo com o abastecimento.

O tempo de carregamento das baterias diminui a passos largos. Porsche e Tesla, por exemplo, já contam com estações de carregamento rápido, espalhadas pela Europa e pelos Estados Unidos, que abastecem os carros em 40 minutos, tempo de ir ao banheiro e tomar um café, por exemplo.

No final do ano passado, a Volkswagen anunciou uma parceria com a E.ON, empresa de energia, para desenvolver uma estação de carregamento “plug and play”, que facilitará a vida de governos e prefeituras na criação da infraestrutura para o carro elétrico.

O equipamento conta com um sistema próprio de bateria, ou seja, não está simplesmente conectado à rede. Isso permite que ele seja ligado a qualquer tomada, sem a necessidade da instalação de uma infraestrutura elétrica especial. A configuração ainda pode ser feita online.

A estação é capaz de carregar dois carros simultaneamente, e oferece energia suficiente para rodar 200 km, em 15 minutos. Os primeiros equipamentos estão sendo testados na cidade de Essen, na Alemanha, sede da E.ON. Em breve, abastecer um carro elétrico será tão fácil quanto parar no posto, mas com um impacto muito menor para o planeta.

