Conheça a ferramenta que pode facilitar a vida de todo empreendedor

Pagar funcionários, encontrar fornecedores, participar de reuniões urgentes, garantir que a conta vai fechar no fim do mês. A vida de um empreendedor não é fácil. No dia a dia, diversos são os desafios de quem administra um negócio. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, no entanto, essa é a rotina e aposta de milhares de pessoas.

Entre os empreendedores estabelecidos — com empresas com mais de 3,5 anos —, há 14 milhões de brasileiros. Por isso, buscar formas de garantir eficiência e competitividade nos negócios nunca é demais. Quem deseja ter sucesso precisa atrair as melhores pessoas e ter as melhores ferramentas para alavancar seus processos. O tempo que apenas uma simples planilha de Excel servia para administrar todo o pagamento dos funcionários, por exemplo, já passou.

Hoje, além de existirem recursos mais avançados para lidar com o dinheiro, também existem sistemas que ajudam na experiência do colaborador. Engajamento e retenção tornaram-se palavras de ordem nas organizações e os responsáveis pelos departamentos de RH estão revisando cada detalhe de seus trabalhos através das inovações para garantir que não haja erros, principalmente na remuneração.

Isso significa que, quem não quiser ficar para trás, precisa se atualizar também. O que inclui pequenas e médias empresas. Por isso, empreendedores precisam estar a par das ferramentas mais úteis e aderentes para os seus negócios no momento.

Abaixo, segue uma indispensável:

Conta PJ com folha de pagamentos

Ao abrir uma conta Pessoa Jurídica, é possível acessar uma série de benefícios que uma conta comum não permitiria. Além de ajudar na gestão das entradas e saídas da empresa, sem que os gastos pessoais atrapalhem, também há a oferta de produtos exclusivos que são uma verdadeira “mão na roda” para quem está começando no mercado.

Na conta PJ do BTG Pactual Empresas, por exemplo, existe a “Teimosinha”, funcionalidade que tenta efetuar o pagamento mais de uma vez ao longo do dia caso não haja saldo suficiente no momento. Assim, o responsável por administrar a conta não corre o risco de ficar inadimplente com os fornecedores e garante a saúde financeira da empresa. Além de ser 100% digital, outro grande atrativo dela é a solução de folha de pagamentos.

Clientes do BTG Pactual Empresas podem criar contas gratuitas para os seus colaboradores e unificar a administração dos recursos da empresa em um único lugar, de forma gratuita e com um atendimento humanizado disponível 24 horas por dia. Dessa forma, os funcionários contam com todas as vantagens e segurança que o maior banco de investimentos da América Latina pode oferecer.

Além disso, ainda há um programa de orientação financeira sem custo adicional algum. Trata-se do Finanças+, que organiza automaticamente os gastos em categorias para que não seja preciso fazer isso manualmente e tanto o empreendedor quanto o colaborador possam ter uma visão clara e intuitiva de como estão usando o dinheiro.

Esses são os benefícios de realizar a gestão da folha de pagamentos dos funcionários com o BTG Pactual Empresas e o motivo de tantos empreendedores que buscam sair na frente utilizarem.

