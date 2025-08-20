Inteligência Artificial

Zuckerberg promove mais uma reestruturação na divisão de IA da Meta

Mudança é uma tentativa de organizar melhor a Meta para alcançar seus objetivos e acelerar o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial, a fim de competir com outros gigantes do setor

Mark Zuckerberg: CEO da Meta ( BRENDAN SMIALOWSKI/AFP /Getty Images)

Mark Zuckerberg: CEO da Meta ( BRENDAN SMIALOWSKI/AFP /Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09h42.

Nos últimos meses, Mark Zuckerberg tem promovido mudanças significativas nas operações de inteligência artificial da Meta. Aquisições bilionárias e contratações de dezenas de talentos com pacotes multimilionários foram a tônica da formação do Meta Superintelligence Labs (MSL). Entretanto, o CEO ainda não está satisfeito com os rumos da empresa.

Nesta terça-feira, 19, a Meta anunciou uma reestruturação interna em sua divisão de IA, que será dividida em quatro grupos: um focado em pesquisa de IA, outro no desenvolvimento de um modelo de “superinteligência” (como a empresa tem chamado a inteligência artificial geral, AGI), um terceiro voltado para produtos e o quarto para infraestrutura, incluindo data centers e hardware de IA.

Essa reestruturação é uma tentativa de organizar melhor a Meta para alcançar seus objetivos e acelerar o desenvolvimento de produtos de IA, a fim de competir com outros gigantes do setor, segundo o New York Times.

Com parte da mudança, alguns executivos de IA da Meta podem deixar a empresa, assim como a divisão pode ser reduzida, com transferências internas e até demissões, já que a área cresceu para milhares de funcionários nos últimos anos. As decisões finais sobre esses cortes ainda estão em andamento.

A Meta também está considerando alterar sua abordagem em relação ao desenvolvimento de IA. Isso pode incluir o abandono do modelo "Behemoth" e de sua filosofia de código aberto.

Além disso, a empresa está avaliando a utilização de modelos de IA de terceiros, incluindo versões em código aberto ou licenciadas de outras empresas, o que representaria mais uma mudança significativa em relação à estratégia anterior da Meta, que focava em desenvolver e usar apenas suas próprias tecnologias para impulsionar seus produtos.

Contexto da atual reestruturação

Essa reestruturação ocorre após um período tumultuado para a Meta, que vem revisando sua estratégia de IA. Em junho, a empresa criou o laboratório de superinteligência (MSL), com o objetivo de desenvolver uma IA mais poderosa que o cérebro humano.

Para isso, investiu US$ 14,3 bilhões na Scale AI e contratou Alexandr Wang como novo diretor de IA. Além disso, a Meta ofereceu pacotes de remuneração milionários para atrair pesquisadores de empresas rivais, principalmente da OpenAI, mas também de Google e Apple.

Somente neste ano, a empresa prevê gastar até US$ 72 bilhões em despesas de capital, grande parte destinada à construção de data centers e à contratação de pesquisadores de IA.

Em uma conferência para investidores no mês passado, Zuckerberg declarou que aposta na superinteligência para impulsionar uma "nova era de empoderamento individual" e que a IA já ajudou a melhorar o negócio central da Meta: a publicidade.

Por outro lado, as reestruturações internas têm gerado tensões. Alguns membros da equipe original de IA da Meta discordam da chegada de novos executivos, como Shengjia Zhao, ex-pesquisador da OpenAI, que assumiu como cientista-chefe de IA. Nat Friedman e Daniel Gross também foram contratados para liderar as divisões de produtos e pesquisa aplicada.

Além disso, a reorganização ocorre em meio a um aumento na rotatividade de funcionários. Nomes importantes da IA da Meta, como Joelle Pineau e Angela Fan, deixaram a empresa para ingressar em startups ou concorrentes, como a OpenAI. No entanto, alguns veteranos da área, como Rob Fergus, continuam à frente da pesquisa de IA da Meta.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialmark-zuckerbergMeta
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Microsoft lança Copilot nativo para Excel, prometendo trabalho mais eficiente com IA nas planilhas

Salesforce compra Regrello por US$ 2,14 bi e acelera integração de IA no Slack e no Agentforce

Substituir ou não funcionários por IA: eis a questão

95% das empresas falham em acelerar receita com IA, revela estudo do MIT

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Microsoft lança Copilot nativo para Excel, prometendo trabalho mais eficiente com IA nas planilhas

Carreira

ChatGPT-5 x Claude: o teste com sete prompts que revelou um vencedor

Mercados

Música no Fantástico: Nubank recebe terceira recomendação de compra após balanço

Pop

'Dias Perfeitos': o que se sabe sobre série do Globoplay