Meta investe R$ 78,4 bilhões e monta equipe de elite para criar superinteligência artificial

A Meta iniciou uma das maiores apostas tecnológicas de sua história. Com um investimento de R$ 78,4 bilhões (US$ 14,3 bilhões), a companhia deu o pontapé inicial em sua ofensiva para desenvolver uma superinteligência artificial, capaz de igualar ou superar o raciocínio humano em diversas tarefas.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, está liderando pessoalmente a formação do time de elite responsável pelo projeto, que conta com cerca de 50 integrantes instalados próximos a ele, na sede da empresa. O objetivo é criar uma inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês) e colocar a Meta à frente de concorrentes como OpenAI e Google.

Como parte do plano, a Meta investiu US$ 14,3 bilhões (R$ 78,4 bilhões) para adquirir 49% da Scale AI. Após a aquisição, Alexandr Wang, fundador da empresa, deixou o cargo de CEO para assumir a liderança do recém-criado Superintelligence Lab da Meta.

Apesar do valor bilionário do negócio, a quantia investida é uma transação corporativa — não um pagamento direto a Wang. Seu pacote de remuneração pessoal não foi divulgado.

O mesmo se aplica a Nat Friedman e Daniel Gross, outros dois nomes estratégicos que se uniram ao projeto. Ambos deixaram suas posições anteriores para integrar o time de superinteligência da Meta, após negociações envolvendo uma participação da empresa no fundo NFDG, cofundado por eles.

A Meta não revelou quanto investiu no NFDG nem os valores de compensação oferecidos a Friedman e Gross. No entanto, fontes do setor afirmam que a empresa tem oferecido pacotes entre sete e nove dígitos — o que pode chegar a mais de R$ 548 milhões por pessoa (US$ 100 milhões), especialmente para nomes considerados cruciais para o avanço do projeto.

O novo laboratório de superinteligência é visto como parte central da estratégia da Meta para integrar IA em produtos como seus óculos Ray-Ban inteligentes, o assistente Meta AI e soluções futuras ainda não anunciadas. Mais do que desenvolver produtos, Zuckerberg quer que a empresa se torne referência global em tecnologias fundacionais de IA.

Quem é quem no dream team